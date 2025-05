Es una de las peores películas de la historia del cine español. La protagonizan Los Morancos, Quentin Tarantino la adora y está disponible en Prime Video

Durante una época en España, tener éxito en la comedia televisiva equivalía, tarde o temprano, a tener tu propia película. Ejemplos los hay a decenas, desde los hermanos Calatrava ('Los Kalatrava contra el imperio del kárate') hasta el Dúo Sacapuntas ('Yo quiero ser torero') pasando, por supuesto, por las inclasificables películas de Cruz y Raya, Chiquito de la calzada y Martes y Trece. Si no viviste aquella época es posible que sea la primera vez que oyes hablar de cintas como 'Aquí huele a muerto (pues yo no he sido)', 'El robobo de la jojoya', 'Aquí llega Condemor' o 'Ni se te ocurra... dejar de verla', pero todas ellas son joyas comparadas con la única película perpetrada por los hermanos Cadaval en 1992: la imposible 'Sevilla Connection'.

No hay Moranco bueno

Los Morancos, tras varios años vagando por los escenarios andaluces, debutaron televisivamente en 1984 en el 'Un, dos, tres'. Por aquel entonces, con solo dos canales y una audiencia millonaria, aparecer allí equivalía a éxito seguro, una aparición por todo lo alto en el escaparate nacional del humor. De hecho, fueron creciendo poco a poco en una España que a finales de los 80 e inicios de los 90 adoraba a los cuentachistes y los sketches de dúos cómicos. Era el momento de programas como 'No te rías que es peor', 'Genio y figura' y los especiales de Nochevieja de Josema y Millán: tener cierta gracia y algo de suerte contando chistes en los 90 suponía billetes, oportunidades y mucha, mucha fama.

La suficiente como para acabar protagonizando tu propia película. Era 1992 y José Ramón Larraz, un director que venía del destape más chusco ('Las alumnas de Madame Olga', 'Polvos mágicos'), los slashers chuscos pero apreciables ('Al filo del hacha', 'Deadly Manor') y algunas comedias con estrellas como Lola Flores ('Juana La Loca... De vez en cuando'), decidió que era el momento de dar una oportunidad cinematográfica a los Cadaval. Al fin y al cabo, ¿por qué no? Con un presupuesto bajísimo, todo lo que podían conseguir eran beneficios.

'Sevilla Connection', que así se llamó el invento, es una película pseudo-improvisada y terrorífica en la que dos agentes de policía sevillanos que han hecho las prácticas en Miami deben proteger la Expo 92 de un gran alijo de droga que está a punto de llegar. Entre medias hay tiroteos, ligues, chistes de un nivel subterráneo (no en vano el guion está acreditado a Ramón y Jesús de Diego, mientras que Los Morancos aparecen como responsables de "Diálogos y gags") y acción rodada por gente que jamás ha rodado acción. En fin, lo que os podéis esperar de algo así. La película se estrenó el 6 de abril de 1992, consiguió casi un cuarto de millón de espectadores y ahí se quedó, en el más solemne de los olvidos, editada en VHS y, salvo que tiraras de la piratería, totalmente perdida. Hasta ahora.

Y es que, tras años en el olvido colectivo, 'Sevilla Connection' volvió a la boca de todos el año pasado, cuando supimos que Quentin Tarantino se confesó fan y le pidió una copia a Álex de la Iglesia (que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando). Y ahora, de alguna manera, aprovechando el tirón, ha llegado al catálogo de Amazon Prime Video, para todos aquellos que queráis atreveros a visitar -o, depende de vuestro nivel de masoquismo, revisitar- una de las piezas de culto más extrañas y, paradójicamente, menos hilarantes, de la historia de nuestro país. Después, apreciaréis mucho más lo que se hace hoy en día.

Acentos, malentendidos con el inglés, parodias de James Bond que convierten a 'Bruce Linito: Agente 003 y 1/2' como una obra maestra y que incluyen muñecas hinchables venenosas ("El que la mete, la espicha"), disfraces racistas, escenarios de cartón piedra, diálogos improvisados que no acaban nunca... Para ti, como espectador, 'Sevilla Connection' supondrá un ejercicio de paciencia y dolor. Para Los Morancos y su director, supuso un viaje a Miami para las primeras escenas y un reconocimiento que llegó 32 años tarde de la mano del director de 'Pulp Fiction' e hizo prometer a los hermanos que se plantearían una segunda parte tardía. Diría que cosas más raras se han visto, pero tampoco os quiero mentir. Al menos en esta no sale Omaíta.

