La secuela de 'The Office' desvela su primera imagen mientras Ricky Gervais les lanza un dardo: "¿Me pagan el doble?"

Entre las novedades de estos días de upfronts hay una respecto a la que desde ya es una de las comedias más esperadas de la próxima temporada. Greg Daniels vuelve al universo de 'The Office' para realizar una especie de continuación ambientada en un periódico local en una nueva serie: 'The Paper'.

NBCUniversal ha desvelado que esta nueva comedia llegará a la plataforma Peacock el próximo mes de septiembre y ha desvelado su primera imagen, en el que vemos a Domhnall Gleeson subido a un escritorio dirigiéndose a los trabajadores... entre los que vemos un rostro muy conocido para los fans de la saga: Oscar (Oscar Núñez).

Como ya sabíamos, la idea detrás de la serie es que el mismo equipo de documentalistas que inmortalizaron la papelera de Dunder Mifflin en Scranton está buscando nuevo sujeto para un nuevo documental y acaban en un periódico del medio oeste americano en horas bajas con sus editores intentando sacarlo adelante.

La oficina de Ricky

«Es como 'The Office' pero en un periódico local en horas bajas, como en 'After Life', Me pagan el doble[?]», con este cierto tono de dardito ha reaccionado Ricky Gervais a la noticia del próximo estreno de la serie. Con su sarcasmo habitual —no es la primera vez, además, que reacciona con un "bueno, me pagan"— no ha evitado observar esta especie de mezcla de conceptos entre dos de sus series.

Más allá de parecidos o de quejas o dardos, cabe recordar que, efectivamente, Ricky Gervais está acreditado como productor ejecutivo al ser creador de 'The Office' original. Lo que eso reporta realmente al humorista británico no ha trascendido.

En cualquier caso, 'The Paper' viene de la mano de Greg Daniels y Michael Koman. El reparto cuenta con Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Oscar Nuñez, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, y Tim Key.

En Espinof | Las mejores series de comedia en streaming

En Espinof | Las series más esperadas de 2025