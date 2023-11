40 años del estreno de una película romántica que hizo historia. Un turbulento conflicto entre religión y sexualidad en clave musical

Uno de los momentos más divertidos en 'Licorice Pizza' es la aparición de Bradley Cooper como Jon Peters, un estrambótico personaje sin un gran talento aparente pero con necesidad de hacerse notar en cuanto entra en la habitación. Sus grandes aportaciones consiste en corregir a un grupo de adolescentes sobre cómo pronunciar el nombre de su pareja, creyendo que está contribuyendo de manera fundamental al gran proyecto de Barbra Streisand ("sand", como la arena de la playa).

Es, por supuesto, un acto completamente fútil. Quién realmente contribuía al gran proyecto de Brabra Streisand siempre fue la propia Streisand, motivada a cimentar una leyenda en contraposición a quien le decía que no tenía posibilidades de hacer lo que pretendía. Le decían que no podía hacer un musical a partir de un drama religioso en novela corta, y le decían que no podía hacer de chico de 17 años si ella tenía 40. Pero, al igual que su protagonista, 'Yentl' se impuso a las dudas.

En búsqueda de la voz

Estrenada hace ya 40 años, este torbellino de drama histórico, romance, espiritualidad y también musical que se puede ver en streaming a través de Filmin fue un enorme episodio en la carrera de la artista. No sólo fue su debut en la dirección (aunque siempre se ha comentado que pudo tener más mano en su versión de 'Ha nacido una estrella' de lo que se ve en los créditos), sino que fue una de las películas de más entidad en ser escrita, dirigida, producida y protagonizada por una mujer, siendo además galardonada por ello en premios como los Globos de oro.

En ella nos dirigimos a la Europa de comienzos del siglo XX, en las comunidades de judíos askenazis donde las mujeres están relegadas a las tareas domésticas mientras los hombres pueden dedicarse a cultivar el espíritu y el intelecto. La joven Yentl aspira a esto último, ya que su padre rabino le permitió estudiar a pesar de estar prohibido. Cuando su progenitor muere, emprenderá un viaje donde se hará pasar por chico para estudiar el Talmud, aunque en el trayecto aprenderá mucho más sobre la vida y el amor de la mano de su compañero estudiante Avigdor.

No contenta con intentar salir adelante con el órdago de intentar parecer un chaval (y siendo justos, se sale con la suya), Barbra lleva también la historia al terreno musical en lo que fácilmente podría ser un ejercicio de ego. Escenas como 'Papa, Can You Hear Me?' logran ser merecidamente icónicas, aunque mayormente las canciones caigan en la externalización de monólogos internos que quedan ya medianamente claros gracias a montaje y actuaciones.

'Yentl': contradicciones y música

Podría ser un pecado fatal para un musical que la parte más endeble sea la parte musical, pero el drama que desarrolla Streisand es interesante y complejo. La espiritualidad y la sexualidad están cargados de infinidad de aristas que explora sin aspavientos, aunque parezca un drama muy académico. A través del personaje de un soberbio Mandy Patinkin consigue explorar cuestiones y también sentimientos contradictorios.

Es posible que haya espacio para mejoras en el desarrollo de la historia, pero Streisand muestra también una puesta en escena sobria y bien elaborada, que despierta de manera convincente las emociones que debe explorar. Es una película que tiene todavía cierta relevancia, incluso aunque hayan pasado 40 años de su momento y esté relatando comunidades judías de comienzos del siglo pasado, y que confirmó que la voz de su estrella era especial. Quizá no para silenciar todas las dudas, pero desde luego para ser tenida en cuenta.

