'God of War' ha encontrado a su nuevo Kratos en 'Sons of anarchy', y es una elección asombrosamente fiel

Hace ya casi 21 años del lanzamiento del primer 'God of War', en PS2, y recuerdo perfectamente lo divertido que fue jugar a ese hack'n'slash mitológico con gráficos -por entonces- de escándalo y un protagonista carismático que siempre me llevaba a jugar cinco minutitos más. Poco intuíamos que en 2026, y tras la evolución de la saga (en 'God of War' y 'God of War Ragnarok' de PS4 y PS5), Kratos iba a convertirse no solo en un padre icónico, sino también en el protagonista de su propia serie televisiva.
¡Por la gloria de Esparta!
Tras muchos dimes y diretes, por fin sabemos quién será el protagonista del 'God of War' de Amazon Prime Video: tal y como revela Deadline, el elegido ha sido Ryan Hurst, que se ha mostrado en una foto frente al propio Kratos. La verdad: es una elección perfecta y el parecido (calva aparte) resulta asombroso.
A Hurst le has visto antes en 'Motel Bates' y 'Sons of Anarchy', además de poner la voz a Thor en el último juego de la saga de Santa Monica Studios (de hecho, ganó un BAFTA por el papel). De momento, sabemos que Amazon ya ha pedido dos temporadas y que su showrunner será Ronald D. Moore, creador de 'Para toda la humanidad', 'Battlestar Galactica' o 'Outlander'. Obviamente, la edad de Hurst (50 años) ya nos da la pista de que los episodios se ambientarán en la nueva franquicia, con Kratos ayudando a su hijo Atreus a sobrevivir lejos de su hogar.
De hecho, tal y como ya se ha anunciado, la serie no se alejará de la historia marcada por los últimos dos juegos, siguiendo así el alma de otras adaptaciones actuales como 'Fallout' o 'Five nights at Freddy's': a estas alturas, Hollywood ha aprendido que lo último que hay que hacer es meterse con las expectativas de los gamers. De momento, la pre-producción ha comenzado, así que podemos esperar ver el primer episodio a finales de 2027 o inicios de 2028. Id puliendo el hacha, que tenemos visita.
