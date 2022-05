Francia también repudia a Roman Polanski tras haber salvado su carrera. Peligra el estreno de su nueva película en el país galo

No hace mucho que Roman Polanski era una pieza central de la industria cinematográfica en Francia, donde el director vive desde 1978, cuando huyó de Estados Unidos justo** antes de ser sentenciado tras declararse culpable de violar a una niña de 13 años**. A pesar del escándalo y los problemas legales, el autorsiguió funcionando como cineasta en su país adoptivo, celebrado como miembro vitalicio de la ilustre Académie des Beaux Arts (Academia de Bellas Artes) de Francia.

No solo el director ha podido trabajar, sino que ha recibido media docena de premios César, los tres últimos, incluido el de mejor director, son por su drama de 2019 'El oficial y el espía', con una gala muy polémica en 2019. Pero las cosas están cambiando y otras acusaciones más recientes de conducta sexual inapropiada, provocaron la indignación de grupos feministas franceses y llevó a la junta de 21 miembros de la organización que supervisa a los César a renunciar en masa.

Polanski ha negado las acusaciones de mala conducta más recientes y su última película se convirtió en un gran éxito en Francia, donde recaudó más de 11 millones de dólares Pero ahora los franceses parecen haber reaccionado. Su próxima película 'The Palace', una comedia negra que tiene lugar en un elegante hotel en el centro turístico de Gstaad en los Alpes suizos, donde actualmente está rodando, no ha podido encontrar financiación francesa, como lamenta el productor Luca. Barbareschi en Variety:

"Para 'The Palace' se necesita mucha pasión y mucha paciencia. Tiene un presupuesto de 17 millones de euros y se ha estado filmando durante 15 semanas, y faltan dos más. Me las arreglé para montar la producción en el transcurso de un año sin Francia, ya que Francia no quería invertir un euro en Polanski. Esto realmente me hirió”.

'The Palace' es una coproducción italiana, suiza y polaca entre Eliseo Multimedia y RAI Cinema, Lucky BOB de Polonia y CAB de Suiza. Algunos otros inversores desaparecieron después de que la película comenzara a rodarse, pero no se esperaba la espantada francesa.

“Si esta película no se estrena en Francia, sería un crimen. He invertido 4 millones de mi bolsillo, Considerando que ‘El oficial y el espía’ no se estrenó en ningún país de habla inglesa, esto me asusta.También ha sido difícil de elegir reparto. Varios actores declinaron papeles por temor a que trabajar con Polanski empañara sus carreras, aunque nadie lo dijo en esos términos. Toda película tiene su karma. Al final, tenemos el mejor elenco que podría haber esperado, aunque "algunas deserciones no han sido fáciles para Roman, especialmente de actores en papeles más pequeños".