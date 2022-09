El polémico criterio de HBO Max: estrena a la vez dos docuseries sobre la guerra legal de Johnny Depp contra Amber Heard tras eliminar multitud de películas y series originales

HBO Max ha protagonizado multitud de titulares durante las últimas semanas por motivos un tanto cuestionables. Desde la cancelación de 'Batgirl' por un tema de impuestos hasta la desaparición de su catálogo tanto de series originales como de películas propias. El anuncio de una inminente subida de precio tampoco sentó nada bien y ahora ha vuelto a enfurecer a multitud de personas.

El motivo es que HBO Max en España ha subido hoy dos docuseries sobre el enfrentamiento legal Johnny Depp y Amber Heard. Nadie duda de que eso llamó la atención de millones de personas a lo largo de la planeta, pero un movimiento así ha pillado por sorpresa a muchos. Y no ha sido una sorpresa positiva.

Los títulos en cuestión son 'Johnny vs Amber' y 'Johnny vs Amber: juicio en EE.UU', constando ambos de dos episodios. El primero se produjo en 2021 y aborda principalmente el caso de Johnny Depp contra The Sun, donde se dictaminó que las alegaciones de Heard contra el actor eran "sustancialmente ciertas". Por su parte, el segundo aborda el caso más reciente que fue considerado una victoria legal para Depp pese a que en realidad ambos fueron condenados.

Visto así, puede decirse que se trata de dos obras complementarias, pero es una decisión que no ha sentado nada bien entre algunas personas, mostrando su decepción con mensajes como "No sé en qué momento os habéis convertido en la vergüenza que sois ahora" o 'Seguid así si queréis hundiros del todo".