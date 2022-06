"Me han devuelto la vida": Johnny Depp y Amber Heard responden al veredicto sobre el caso más mediático del año en Hollywood

El caso Heard-Depp ha terminado. Ayer se hizo público el veredicto del juicio por difamación que falló de Johnny Depp. Como consecuencia, la actriz pagará 10 millones de dólares a Depp, además de otros 5 millones en daños punitivos. Por su parte, Depp le pagará 2 millones de dólares como daños compensatorios, debido a la contrademanda que presentó Amber Heard.

Ambos actores han respondido vía redes sociales, compartiendo sus opiniones con respecto a la resolución. Heard declaró:

La decepción que siento hoy es de otro mundo. Me parte el corazón que la gran cantidad de evidencias no haya sido suficiente para hacer frente al poder desproporcionado y las influencias de mi ex marido (...) Estoy triste por haber perdido el caso. Pero aún lo estoy más por haber perdido un derecho que pensé que tenía como americana: el de hablar libre y abiertamente.

Depp, por su parte, compartió el siguiente mensaje:

Hace 6 años, mi vida, la vida de mis hijos, las vidas de las personas cercanas a mí, incluso las vidas de las personas que durante muchos años me han creído y apoyado cambiaron para siempre (...) Y 6 años después, el jurado me ha devuelto la vida. Me siento verdaderamente agradecido (...) Desde el principio, el objetivo de emprender este caso fue sacar a la luz la verdad, independientemente del resultado (...) Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he conseguido.