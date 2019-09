San Sebastián 2019. Palmarés: 'Pacificado' gana la Concha de Oro y 'La trinchera infinita' el premio a la mejor dirección

'Pacificado' y 'La trinchera infinita' son las grandes triunfadoras de la 67ª edición del Festival de San Sebastián. El film brasileño, realizado por el estadounidense Paxton Winters con el apoyo de Fox como distribuidora y un peso pesado como Darren Aronofsky en la producción, se ha alzado con la preciada Concha de Oro a la mejor película pero también con dos galardones más: mejor actor (Bukassa Kabengele) y mejor fotografía (Laura Merians).

Tres premios que suenan excesivos para este drama que nos sumerge en el sórdido mundo de las favelas para contarnos la historia de unos personajes al límite, enfrentados a la pobreza, la desesperación y la muerte. Es una película cruda y eficaz, con gancho, pero que realmente no aporta nada que no hayamos visto antes. Por supuesto, el jurado (presidido este año por Neil Jordan) tiene otra opinión.

La Concha de Plata a la mejor dirección ha sido para Aitor Arregi, Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, por la puesta en escena de 'La trinchera infinita', premiada también al mejor guion, escrito por Goenaga junto con Luiso Berdejo. Dos reconocimientos justos para una película muy sólida e intensa que, sin duda, dará mucho que hablar cuando se estrene en salas comerciales.

Por otro lado, la Concha de Plata a la mejor interpretación femenina lo comparten la española Greta Fernández, por 'La hija de un ladrón', y la alemana Nina Hoss, por 'The Audition'. A continuación puedes consultar el palmarés de Donostia 2019, leído durante la gala de clausura por la actriz Natalia de Molina y la periodista Edurne Ormazabal:

PREMIOS OFICIALES:

Concha de Oro a la mejor película: PACIFICADO de PAXTON WINTERS (BRASIL)

Premio Especial del Jurado: PROXIMA de ALICE WINOCOUR (FRANCIA - ALEMANIA)

Concha de Plata al mejor director: AITOR ARREGI, JON GARAÑO, JOSE MARI GOENAGA, por LA TRINCHERA INFINITA (ESPAÑA - FRANCIA)

Concha de Plata a la mejor actriz (ex aequo): NINA HOSS / THE AUDITION (ALEMANIA - FRANCIA) y GRETA FERNÁNDEZ /LA HIJA DE UN LADRÓN (ESPAÑA)

Concha de Plata al mejor actor: BUKASSA KABENGELE / PACIFICADO (BRASIL)

Premio del Jurado a la mejor fotografía: LAURA MERIANS / PACIFICADO (BRASIL)

Premio del Jurado al mejor guión LUISO BERDEJO, JOSE MARI GOENAGA, por LA TRINCHERA INFINITA (ESPAÑA - FRANCIA)

OTROS PREMIOS OFICIALES

Premio Kutxabank-New Directors: ALGUNAS BESTIAS de JORGE RIQUELME SERRANO (CHILE)

MENCIÓN ESPECIAL: SESTRA / SISTER de SVETLA TSOTSORKOVA (BULGARIA - CATAR)

Premio Horizontes: DE NUEVO OTRA VEZ de ROMINA PAULA (ARGENTINA)

MENCIÓN ESPECIAL: LA BRONCA de DIEGO VEGA, DANIEL VEGA (PERÚ - COLOMBIA)

Premio Zabaltegi-Tabakalera: I WAS AT HOME, BUT (ESTABA EN CASA, PERO...) de ANGELA SCHANELEC (ALEMANIA - SERBIA)

MENCIÓN ESPECIAL: ISADORA'S CHILDREN de DAMIEN MANIVEL (FRANCIA - COREA DEL SUR)

Premio del Público Ciudad Donostia / San Sebastián: ESPECIALES de OLIVIER NAKACHE, ÉRIC TOLEDANO (FRANCIA)

Premio a la Mejor Película Europea: SORRY WE MISSED YOU de KEN LOACH (REINO UNIDO - FRANCIA - ALEMANIA)

Premio Irizar al Cine Vasco: LA TRINCHERA INFINITA de AITOR ARREGI, JON GARAÑO, JOSE MARI GOENAGA (ESPAÑA - FRANCIA)

MENCIÓN ESPECIAL: GLITTERING MISFITS de IBAN DEL CAMPO (ESPAÑA)

Premio Donostia

PENÉLOPE CRUZ, COSTA-GAVRAS y DONALD SUTHERLAND

PREMIOS PARALELOS

Premio FIPRESCI: LA TRINCHERA INFINITA de AITOR ARREGI, JON GARAÑO, JOSE MARI GOENAGA (ESPAÑA - FRANCIA)

Premio FEROZ Zinemaldia: LA TRINCHERA INFINITA de AITOR ARREGI, JON GARAÑO, JOSE MARI GOENAGA (ESPAÑA - FRANCIA)

Premio al Mejor Guión Vasco: LUISO BERDEJO, JOSE MARI GOENAGA por LA TRINCHERA INFINITA (ESPAÑA - FRANCIA)

Puedes consultar más ganadores en la web oficial del Festival de San Sebastián.