Las 17 películas imprescindibles de cara a los Óscar 2021, a una semana de las nominaciones

Estamos viviendo una temporada de premios atípica como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La última prueba de ello la tenemos con el hecho de que las nominaciones al Óscar no se anuncian hasta el próximo lunes 15 de marzo, y además no conoceremos a las ganadoras hasta el 26 de abril.

Eso sí, otros galardones han ido concediendo a lo largo de las últimas semanas y a continuación, por si queréis ir empezando a poneros al día con ellas, vamos a repasar cuáles son las 17 películas imprescindibles de cara a los Óscar 2021 por sus opciones a una semana del anuncio de las nominaciones.

'Borat, película film secuela'

En condiciones normales, una secuela de una comedia tendría nulas opciones en los Óscar, pero el regreso del periodista kazajo interpretado por Sacha Baron Cohen ha llegado en el año adecuado para que tenga opciones en alguna categoría. Donde mejor lo tiene es en el apartado de actriz secundaria para Maria Bakalova.

'Da 5 Bloods: Hermanos de armas'

La película de Spike Lee para Netflix parecía haber perdido fuelle poco después de su estreno, pero ha ido recobrando opciones con el paso del tiempo y ahora lo raro sería que ni siquiera estuviera nominada. Cuenta la historias de unos veteranos de la Guerra de Vietnam que regresan allí para honrar a su jefe de escuadrón y, de paso, para recuperar un tesoro que habían dejado allí escondido.

'El juicio de los 7 de Chicago'

Era la gran apuesta de Paramount de este año para los Óscar pero la compañía optó por vendérsela a Netflix porque no veía las cosas claras por las restricciones provocadas por el coronavirus. Ese cambio en el lanzamiento del segundo largometraje de Aaron Sorkin no ha limitado las opciones al Óscar de esta adaptación de un llamativo caso real.

'El padre'

Esta película de Florian Zeller se sumerge en la terrible enfermedad del Alzheimer estructurando la narrativa alrededor de la misma. Justo es señalar que se está hablando sobre todo de ella por la aclamada interpretación de Anthony Hopkins, quien en otros años probablemente sería favorito indiscutible al premio, pero no en esta ocasión.

'Judas and the Black Messiah'

Shaka King escribe y dirige este largometraje que aborda el Partido Pantera Negra en Estados Unidos, tomando para ello como base la relación entre uno de sus líderes y un informante del FBI. De ella se ha destacado sobre todo el trabajo de Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield, sus dos protagonistas.

'La madre del blues'

La última película con Chadwick Boseman. Su interpretación casi fijo le hubiese valido una nominación y dar guerra para llevarse el precio, pero ahora resulta casi inconcebible que no se lleve el premio por dar vida a un músico ambicioso con talento por sin capacidad para seguir creciendo. La protagonista es Viola Davis como la legendaria Ma Rainey, quien no tenía problemas en hacerse valer en una sociedad que no trataba precisamente bien a los afroamericanos...

'Los Estados Unidos contra Billie Holiday'

Andra Day dio la sorpresa en los pasados Globos de Oro al hacerse con el premio reservado a la mejor actriz en las categorías de drama. No lo va a tener sencillo para repetir en el Óscar, pero eso sin duda ha dado un empujón a sus opciones. Por lo demás, este nuevo largometraje de Lee Daniels sobre el choque entre la cantante y el Departamento Federal de Narcóticos de Estados Unidos quizá se cuele en vestuario

'Mank'

El nuevo largometraje de David Fincher sonaba con mucha fuerza antes de su estreno, pero tardó poco en perder su condición de favorita. Por mi parte, disfruté sobre todo con el excelente trabajo de Gary Oldman, sin olvidarme de su acabado técnico o su cuidada puesta en escena, pero el guion del padre de Fincher sí que falla. Eso sí, nominada casi seguro.

'Minari. Historia de mi familia'

La ganadora del Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa por las reglas de esos premios se perfila como una nominada segura en mejor película. Esta cinta de Lee Isaac Chung cuenta la historia de una familia coreana que busca dar un nuevo inicio a su vida en Arkansas, pero las cosas no tardarán en complicarse. Una propuesta sencilla y emotiva que no deja de lado el humor.

'Nomadland'

La gran favorita a día de hoy y parece poco probable que eso cambie. Esta película de Chloé Zhao se ha cansado de recibir alabanzas y va disparada a llevarse el premio gordo de la noche. Cuenta la historia de una mujer, interpretada por Frances McDormand, que inicia una vida itinerante a bordo de su caravana tras ver cómo lo perdía todo como consecuencia de una recesión económica.

'Noticias del gran mundo'

Aclamado western de Paul Greengrass que a España llegó de la mano de Netflix. Con un reparto liderado por Tom Hanks, que en esta ocasión es poco probable que llegue a colarse entre los nominados, es tan probable que no se lleve ninguna estatuilla como que consiga un puñado de nominaciones.

'Otra ronda'

El director Thomas Vinterberg y el actor Mads Mikkelsen ya se cansaron de recibir alabanzas con 'La caza', su anterior colaboración juntos, y el título que ahora nos ocupa es el gran favorito para hacerse con el Óscar a la mejor película de habla no inglesa, y tampoco es imposible una nominación para Mikkelsen. Cuenta la historia de cuatro profesores que deciden llevar a la práctica una curiosa teoría por la que tienen que mantener un nivel constante de alcohol en sangre.

'Soul'

Lo nuevo de Pixar tiene poco menos que asegurado el Óscar de mejor película de animación, parte como favorita en banda sonora y todavía mantiene alguna opción, aunque pequeña, en la categoría reina. Por mi parte creo que lo merece, que esta historia de un profesor de música que ve cómo su sueño puede escapársele cuando más cerca lo tenía fue mi película favorita de 2020.

'Sound of Metal'

Un drama intenso sobre un músico que descubre que está quedándose sordo, lo cual le lleva a iniciar un doloroso proceso para ver si llega a aceptarlo. Un drama de aceptación muy poderoso firmado por Darius Marder con una impresionante interpretación de Riz Ahmed sin que todo esté supeditado a su lucimiento personal.

'Tenet'

La película de Christopher Nolan necesita un milagro absoluto para colarse como última nominada en la categoría reina, pero sí que aspira a varias nominaciones y parte como gran favorita en la categoría de efectos visuales. Pocos peros a ese posible premio por mucho que fuera una decepción en líneas generales.

'Una joven prometedora'

Carey Mulligan lidera una historia de venganzas diferente a lo que estamos acostumbrados en este tipo de relatos. Inédita por el momento en España, es una película que combina lo violento con un retorcido sentido del humor, algo que le ha permitido destacar hasta el mundo de que se dan por sentada varias nominaciones para el primer largometraje escrito y dirigido por Emerald Fennell.

'Una noche en Miami...'

Regina King tiene merecido su prestigio como actriz y ahora va camino de conseguirlo como directora. Dio sus primeros pasos en televisión rodando varios episodios y un telefilm antes de probar suerte con esta cinta que se pregunta qué sucedió exactamente en un encuentro entre varios iconos afroamericanos. Todo ello con un enfoque sencillo pero muy efectivo que potencia el trabajo de sus actores.

