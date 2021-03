Globos de Oro 2021: ni 'The Mandalorian' ni 'Lovecraft Country', el fantástico y el terror siguen siendo totalmente ignorados por los premios

Los Globos de Oro 2021 no han fallado a su tradición y, de nuevo, no hay ni rastro del fantástico y terror entre los premiados. Las opciones no eran demasiadas, pero había hueco para premiar Mejor película de habla no inglesa a 'La Llorona', y mejores series de drama a 'Lovecraft Country' o 'The Mandalorian', pero la propia categoría da la pista, falta drama. Tampoco pueden incluirse en comedia, claro.

Más thriller que terror, pero con buenas dosis de violencia era 'Promising Young Woman' escrita y dirigida por Emerald Fennell, nominada por partida doble como Mejor Directora y Mejor Guion. No ha tocado ninguno, pese a la popularidad del título. Otro thriller con ecos de terror, pero que no había conquistado a la crítica fue la serie original de Netflix 'Ratched', del niño mimado de los Globos Ryan Murphy, que es una precuela del clásico de cine 'Alguien voló sobre el nido del cuco' (One Flew Over the Cuckoo’s Nest,1975).

La historia se repite

Paradójicamente, pese a ser claramente la peor del lote, la HFPA la reconoció con 3 nominaciones entre las que destacaban Mejor Serie de Drama y Mejor Actriz en Serie de Drama a Sarah Paulson. En cuanto a actores, sí había alguna concesión a 'Hunters' gracias a Al Pacino y al cine de viajes en el tiempo, con Andy Samberg nominado por 'Palm Springs'. Pero ninguno ha rascado nada.

Pero esto no es nuevo. A lo largo de la historia no cesan los ejemplos de cómo las ceremonias de premios exhiben un desprecio sistemático hacia los proyectos de cine y televisión de fantástico y terror. Como si fuera un género que no tiene sus propios códigos y lenguaje y solo estuviera hecho para pasar el rato. El horror no rima con prestigio y parece que asaltar los premios no es posible sin seriedad impuesta o impostada, temas sociales y relevancia de actualidad explícita.

Por que aunque el papel por el que siempre será recordado Daniel Kaluuya, premiado ayer por su retrato de un líder de los Panteras Negras en 'Judas and the Black Messiah', siempre va a ser el del chico de 'Déjame Salir' (Get Out, 2017), una película que ha hecho más por visibilizar el racismo actual que el enésimo biopic sobre el racismo del pasado. Tuvo dos nominaciones en 2018, pero no se llevó nada hasta la gala de los Óscar, y es que hasta esa institución parece más abierta al género que los Globos.

Ignorados desde las nominaciones

Hay películas como 'El exorcista' (The Exorcist, 1975), 'Tiburón' (Jaws, 1975), 'El silencio de los corderos' (The Silence of the Lambs, 1991) 'El sexto sentido' (The Sixth Sense, 1999) que han sido reconocidas de alguna forma en sus años, pero el cine de género continúa recibiendo muy pocas nominaciones en gran ceremonia que reconoce lo mejor del año en cine y televisión. Y los casos candidatos este año no eran pocos. 'Evil' (2019-) terminó su recorrido en 2020, una agudísima serie de los creadores de 'The Good Wife' perfectamente nominable.

Además, Michelle King y Robert King escriben con una elegancia inusual, llena de un humor finísimo, sobre temas actuales en Norteamérica, 4chan, influencers, conspiranoicos, racismo institucional... todos los temas que otros convierten en graves panfletos sin ninguna sutilidad son aquí tratados de forma divertida y satírica, con grandes actores y sí, terror, misterio y escalofríos soterrados. ¿Por qué no nominar tampoco a Stephen King por su inédito episodio para 'The Stand'? La forma en la que habla de cómo Trump acoje a sus acólitos y los maneja a través de la historia de Randall Flagg no podría ser más relevante.

Imperdonable también olvidarse de T'Nia Miller como la Hanna Grose de 'La maldición de Bly Manor' (The Haunting of Bly Manor, 2020), serie de Netflix heredera de una temporada de gran éxito que ha sabido salir adelante gracias a un tratamiento impecable de los guiones, una puesta en escena de cine y lo más importante, una gran adaptación de la obra fantasmal de Henry James que no se limita a 'Otra vuelta de Tuerca', algo inédito en la cultura. Su reconocimiento ayudaría a percibir el terror de otra forma en los premios. Pero si ignoraron a Toni Collette por 'Hereditary' (2018) o Lupita Nyong'o por 'Nosotros' (us, 2019) no se puede esperar mucho.

'Esta mierda me supera' (I'm not Okay with This, 2020) tiene actuaciones prodigiosas, 'Dark' (2018-2020) ha sido un fenómeno con un nivel visual impactante, 'Devs' (2020) de nada menos que Alex Garland impactó en la crítica y ha generado un culto que sigue creciendo y 'Raised by Wolves' es una atrevida mirada épica a la creación a través de una historia de androides coloniales que surge como un producto original, vibrante y rodado con una convicción cinematográfica poco usual por un Ridley Scott generoso y el guionista de la prestigiosa 'Prisioneros' (Prisoners, 2014), más credenciales es difícil encontrar.

Poco aprecio se le ha hecho a Amazon y su competente y emotiva 'Tales from the Loop' y menos a Apple, cuya casi invisible 'Defender a Jacob' (Defending Jacob) es un thriller judicial con toques de terror con fantásticas interpretaciones de Chris Evans y Jaeden Martell. No habría estado mal reconocer a un nuevo jugador en el campo con mimo y preocupación por la producción en las miniseries.

Es absurdo que en la categoría de comedia no se encuentre nominada la mejor y más desternillante de los últimos años. La superlativa 'Lo que hacemos en las sombras' (What we do in the Shadows, 2019-) no solo supera al film que continúa, sino que ha creado un culto creciente que la convierte en una imprescindible del panorama actual de las series de veinte minutos, trate de vampiros o no. Que se haya ignorado incluso a esta producción de Taika Waitti y Jemaine Clement indica todo lo que no funciona en los Globos de Oro.