Globos de Oro 2021: Daniel Kaluuya es el mejor actor de reparto de cine, por 'Judas and the Black Messiah'

Daniel Kaluuya, ha sido galardonado con el Globo de Oro al mejor actor de reparto en los Globos de Oro 2021 en cine por su trabajada interpretación de Fred Hampton 'Judas and the Black Messiah', el presidente de la sección de Illinois del Partido Panteras Negras en Chicago a fines de la década de 1960, en el incendiario biopic de Shaka King.

Kaluuya, que irrumpió en Hollywood con 'Déjame Salir' (Get Out, 2017) se ha impuesto a Sacha Baron Cohen por 'El juicio de los 7 de Chicago', Jared Leto por 'Pequeños detalles', el veterano **Bill Murray****** por 'On the Rocks' y Leslie Odom, Jr. por 'Una noche en Miami...'

Fred Hampton tenía 21 años cuando fue asesinado por el FBI, quien coaccionó a un delincuente menor llamado William O'Neal para ayudarlos a silenciarlo a él y al Partido Pantera Negra. Pero no pudieron matar el legado de Fred Hampton