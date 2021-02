Globos de Oro 2021: estos son los favoritos para ganar los premios de cine y series que entrega la prensa extranjera de Hollywood

Todavía con el eco de la polémica negacionista de ayer alrededor de los Feroz, el mundo se prepara para la entrega de los Globos de Oro. La influyente ceremonia y el mundo del espectáculo deben continuar y la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood tiene unos premios que repartir este fin de semana. ¿Tienes favoritos?

El espectáculo debe continuar

Si algo tengo claro este año, es que una serie como 'Ted Lasso' y una interpretación como la de Jason Sudeikis merece ser recompensada. En el año más duro de nuestra vida, este humilde entrenador fuera de lugar nos ha servido como mantra. No estaría mal que 'Schitt’s Creek' ya diera por finalizado su paseo de la fama con la última ceremonia de los Emmy para dejar paso a nuevos shows con ganas de tocar la fibra del espectador.

Esta apuesta por lo nuevo no evitará, me temo, que Catherine O’Hara se vea recompensada con su primera opción al premio por la serie. Sus rivales son fuertes y Elle Fanning aprieta desde 'The Great', pero la veterana actriz tiene todas las papeletas para llevarse el gato al agua. La serie australiana protagonizada por Fanning y 'The Flight Attendant' son otros dos pesos pesados que pueden acabar tumbando a la joya de Apple Tv.

La categoría de serie limitada viene con el inexplicable desaire hacia 'Podría destruirte', una serie que en teoría tenía mucho más potencial de cara a los premios que otros títulos tan previsibles como 'The Undoing' o 'Unorthodox'. La victoria apunta a una cruenta batalla entre 'Gambito de dama' y 'Small Axe', la miniserie de Steve McQueen que recorre las memorias de la población negra los 60 hasta mediados de los 80. En esta categoría Mark Ruffalo sería un potencial ganador con 'La innegable verdad', aunque cuidado con Hugh Grant. Anya Taylor-Joy no debería rival con su ajedrecista de Netflix. Gillian Anderson y John Boyega esperan con el cuchillo entre los dientes llevarse unos premios que ayudarían a ir cerrando el ciclo de la comedia con Dan Levy.

Emma Corrin es otra de las grandes favoritas de la velada por su papel en 'The Crown', al igual que su compañero Josh O’Connor. No debería haber muchas dudas al respecto. La serie no parece tener rival en su categoría. Todo apunta a un pleno interpretativo porque, no nos engañemos, Gillian Anderson también se lo llevará.

Predicciones cinematográficas

Chloé Zhao tiene todo para marcar un hito histórico: ser la primera productora asiática en ganar la mejor película dramática y la primera directora. La estrella de 'Nomadland', Frances McDormand, ya es la segunda mujer nominada por producir y actuar en la misma categoría. 'Una joven prometedora' ha elevado a Carey Mulligan a ser la favorita en la categoría en que McDormand también tiene su cupo de favoritismo. Si Chloé Zhao derrotará al ambicioso David Fincher de 'Mank', algo que en realidad tampoco sería nada sorprendente.

Si las predicciones aciertan, Chadwick Boseman sería el primer ganador póstumo negro en la historia y el segundo en la categoría después de Peter Finch por 'Network, un mundo implacable'. También sería el cuarto actor negro ganador de la categoría tras Forest Whitaker, Denzel Washington y Sidney Poitier. Anthony Hopkins es el nominado más veterano en la historia de la categoría. Si gana, será el ganador de mayor edad. Si pierde, con siete nominaciones en su carrera cinematográfica, será el actor con más "derrotas".

Sacha Baron Cohen es el favorito en su categoría por 'El juicio de los 7 de Chicago', seguido muy de cerca por Daniel Kaluuya por su papel en 'Judas and the Black Messiah'. Olivia Colman tiene pinta de seguir sumando éxitos y laureles a una carrera imparable por su papel en 'El padre'. Glenn Close y su 'Hillbilly, una elegía' no parecen contar con demasiadas simpatías entre los generadores de expectativas.

La verdadera batalla estelar se centra en la categoría de comedia. 'Borat, película film secuela' ha ido creciendo como gran favorita durante las últimas semanas, pero nadie debería obviar que 'Hamilton' está en la lucha y que 'Palm Springs' es poco menos que un milagro. Las interpretaciones de Cohen (otra vez), Lin-Manuel Miranda, Andy Samberg o Dev Patel en 'La increíble historia de David Copperfield' no deberían ser menospreciadas. Cualquier cosa puede pasar aquí, así que si James Corden se lo lleva por 'The Prom' aquí paz y después gloria. Maria Bakalova lo tiene prácticamente hecho con su papel de hija de Borat. Por último, en la categoría de animación, 'Soul' tendrá que pelear duro para derrotar a la gran aspirante (¿y favorita?) del año, la irlandesa 'Wolfwalkers', que se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada.

Durante la madrugada del domingo al lunes saldremos de dudas y os iremos contando todo lo que sucede en una ceremonia que, esperemos, no nos tenga demasiadas horas en vela.