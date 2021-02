Globos de Oro 2021: 'El visitante' y 'Podría destruirte', grandes olvidadas en las nominaciones de un año donde destaca la comedia

Hoy se han anunciado los nominados a los Globos de Oro 2021, la antesala de los Òscar, que diría la sección veterana que se encarga de cubrir estos eventos. Sinceramente, no se qué necesidad tenemos de premiar y recompensar unos trabajos que en una gran mayoría han visto mermados sus potenciales y capacidades debido a la situación global. Pero vamos allá.

Siempre nos quedarán las risas

La escasez de títulos y opciones recompensables salta a la vista cuando uno ve a Jared Leto nominado por su interpretación en 'Pequeños detalles', una de esos títulos que aparentan ser lo que no son y, además, por partida doble: ni es un buen thriller de la vieja escuela ni tampoco se parece demasiado a ellas. Para entendernos, es más contenido que película. Y ese es el gran mal de la cosecha de este año. Supongo que los mandamases de la industria necesitan ver recompensado su esfuerzo, pero no sé si el peor año de la historia reciente necesitaba ser reconocido.

"Netflix lidera las nominaciones a los premios" es algo que ya habíamos leído antes y que cada vez es más común. Con pandemia y sin pandemia está claro que el cine está cambiando. Productos tan "estudiados" como 'Mank' o 'El juicio de los 7 de Chicago' tienen su saca de nominaciones con 6 y 5 respectivamente. Tan tradicional ha sido el resultado que una película en teoría tan "premiable" somo 'Sound of Metal' únicamente se ha llevado la nominación a su protagonista, Riz Ahmed. En su categoría es bastante probable que el premio recaiga de manera póstuma a Chadwick Boseman, que esto ya sabemos cómo funciona. Si Heath Ledger tuvo su Óscar no sé por qué la estrella de 'Black Panther' iba a ser menos.

A nivel cinematográfico al menos nos queda la doble alegría de ver a Sacha Baron Cohen doblemente nominado. Sus trabajos en 'Borat Subsequent Moviefilm' y la película de Sorkin han encandilado a los votantes y de corazón deseo que se lleve al menos el del drama, porque la otra gran alegría es ver a Andy Samberg, uno de los responsables de 'Palm Springs', con sus opciones a llevarse el premio. Eso sí, me parece bastante llamativo el olvido de Cristin Milioti. De todos modos, de la comedia producida por The Lonely Island merecería el premio a mejor película de su género solo por ver a los tres productores sobre el escenario. Así Dev Patel puede llevarse el premio por su tierno protagonista en 'La increíble historia de David Copperfield'.

A nivel televisivo todo parece tan aleatorio como a nivel cinematográfico, donde no olvidamos que 'Music' tiene las mismas nominaciones que 'Palm Springs'. Que 'Lovecraft Country', tremenda montaña rusa de emociones y calidades, esté nominada a serie dramática y no lo estén 'Perry Mason' o 'The Outsider' es para gritar a las nubes durante quince días. La extraordinaria serie detectivesca se ha encontrado con la nominación a Matthew Rhys y gracias, mientras que la adaptación de Stephen King se va de vacío después de una temporada que nos hizo recuperar la fe en el fantástico catódico.

Al Pacino es la opción de 'Hunters', la divertida tontería ligera de cascos de Prime que de no ser por el legendario actor jamás habría soñado con aspirar a ningún premio de este nivel. Al igual que en el cine, la esperanza de la noche estará centrada en la comedia, donde esperamos que Jason Sudeikis y su 'Ted Lasso' hagan un merecido doblete después de alegrarnos un año de mierda. Aunque al final seguro que ganan los de siempre. Y con los de siempre me refiero a 'Schitt's Creek'. Solo así se entendería que 'Podría destruirte', 'Lo que hacemos en las sombras' o 'Devs' se hayan ido de vacío.