Globos de Oro 2021: Netflix arrasa en las nominaciones de un año dominado por las plataformas de streaming

Las circunstancias que envolvieron el pasado año 2020 —y que continúan tristemente vigentes— supusieron un cambio drástico del statu quo al que estábamos acostumbrados, lo cual incluyó a los hábitos de consumo y distribución cinematográficos; y esto ha quedado claramente reflejado en unas nominaciones a los Globos de Oro 2021 dominadas ampliamente por las plataformas de streaming.

Netflix ha sido la gran triunfadora tanto en las categorías de cine como en las catódicas, cosechando entre ambas secciones la friolera de 42 menciones, yendo dirigidas 22 de ellas a largometrajes y 20 a series y miniseries de televisión. Unas cifras de escándalo que resultan más espectaculares cuando las comparamos con el resto de competidores.

Netflix arrasa en cine...

La cosecha cinematográfica 2020 de Netflix ha situado a la compañía en cabeza de las nominaciones gracias a títulos como 'Mank' o 'El juicio de los 7 de Chicago', ambas líderes en menciones con 6 y 5 respectivamente. Estos dos títulos suman juntos más candidaturas que la segunda distribuidora en el palmarés: Amazon Studios, que ostenta la plata con 7 nominaciones.

El Top 5 de distribuidoras en el apartado cinematográfico lo cierran Focus Features, Searchlight Pictures y Sony Pictures Classics, que suman entre las tres 15 nominaciones —5 cada una—. Añadiendo sus cifras a la de Amazon tan sólo conseguimos igualar el éxito de Netflix. Abrumador, cuanto menos.

...y también en televisión

Nada nuevo bajo el sol en lo que respecta a la pequeña pantalla —expresión que se va quedando obsoleta a pasos agigantados—. En las categorías televisivas, Netflix vuelve a mostrar una hegemonía absoluta con 20 candidaturas; seguida de HBO con 7, de Hulu con 6, de Pop TV con 5 y de Showtime con otras 5.

En este caso, la soberbia 'The Crown', 'Ozark' y 'Ratched' se elevan como el trío de ases para la plataforma, con 6, 4 y 3 nominaciones respectivamente; aunque la competencia ha sido más dura, colándose entre los primeros puestos títulos como 'Schitt's Creek' —responsable de las 5 menciones de Pop TV—, 'The Undoing' —con 4— y 'The Great' —con 3—.

Atrás queda el recelo al cine en streaming que reinaba hace tan sólo un par de años. El consumo online es el presente —y, para muchos, la única opción actualmente—; y el mundo en constante evolución en el que vivimos podría asentar este modelo de negocio como el gran estándar tanto para el espectador, como para las grandes citas de las temporadas de premios.