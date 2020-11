'La Increíble Historia de David Copperfield': la elegante confirmación de Armando Iannucci como un grande de la comedia actual

Con las tres películas que ha rodado en estos últimos diez años, Armando Iannucci se ha convertido en uno de los directores de comedia más importantes de la década. Tras su debut (en el largo) con la crítica 'In the Loop' y la obra maestra llena de crueldad que es 'La muerte de Stalin', Iannucci baja un poco las pulsaciones para relajarse mientras se decanta por ofrecer una fastuosa puesta en escena en la adaptación más radical y discreta posible de la obra de Charles Dickens.

Érase una vez

En diez años de carrera cinematográfica, el cineasta escocés ha presentado tres obras monumentales sobre los límites infinitos que una comedia puede sobrepasar. Y todo sin decir una palabra más alta que la otra, solo reflejando en la pantalla el patetismo universal que nos rodea. Y siempre desde el cariño y el respeto. Sobre todo hacia los espectadores.

La primera, 'In The Loop', fue una bomba nuclear satírica sin parangón, pero es que con 'La muerte de Stalin' provocó las carcajadas más sonoras y las sonrisas más dolorosas que se recuerdan por aquí. Esa película es maligna. Tal vez por eso mismo Armando Iannucci necesitaba un poco de dulzura y espíritu dickensiano, eso sí, no sin olvidar su pasión por la naturalidad del "pero qué me estás contando".

Rodeado de viejos colegas y la maravillosa omnipresencia de su protagonista, a quien Dev Patel aporta una carga de humanidad a prueba de bombas, 'La increíble historia de David Copperfield' tiene una misión que cumplir y para la que está capacitada de sobra: alegrar nuestros corazones. Iannucci, con una puesta en escena cada más espectacular, evoluciona de manera increíble vistiendo su acidez cómica con las mejores galas, preocupándose tanto de lo que se ve como de lo que se oye, algo ya presente en su anterior película y a la que, de alguna manera, convierte ahora en su lado amable.

Historia universal

Además de su magnífico protagonista, la película está secundada por un elenco increíble y en estado de gracia. Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, Morfydd Clark, Gwendoline Christie y un Ben Whishaw que necesitaba apartar la dulzura habitual de su 'Paddington' elevan la función hasta ese cielo donde el personaje de Laurie sueña con volar sus cometas. Swinton también agradece un personaje así, ligero, divertido, pero no exento de la locura habitual que tanto gusta aportar a sus creaciones. Aunque los verdaderos ladrones de la función son Capaldi y un acordeón.

Considerada la obra maestra de Charles Dickens, 'David Copperfield' aún ejerce, 170 años después de su publicación, un magnetismo irresistible ante el lector o el espectador que se ponga por delante. Posiblemente la mayor sorpresa de 'La Increíble Historia de David Copperfield' sea contar con un protagonista de origen indio, una elección audaz que sin duda suscitará críticas: ¿estamos ante la apropiación cultural buena? La verdad es que nos da lo mismo, porque la diversidad de la que presume la película le da un toque más moderno a la historia. Punto para Iannucci.

El director marca el ritmo de manera magistral en esta epopeya de crecimiento llena de giros y vueltas, donde Copperfield se verá obligado a separarse de su madre tras un crudo encuentro con la realidad de su momento que marcará un punto de inflexión en su vida. El viaje del héroe queda perfectamente mostrado en una película en constante movimiento. Puede que no sea la mejor película de su director, pero es la película que necesitábamos.

'La Increíble Historia de David Copperfield' se estrena el día 4 de diciembre en Movistar +, Orange, Rakuten TV, Filmin, iTunes, Google Play.