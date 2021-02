"Nos usan como cobayas". Victoria Abril, Feroz de Honor 2021, da un discurso negacionista y AICE se desmarca con un comunicado

Victoria Abril va a recibir en 2021 el Premio Feroz de Honor otorgado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, pero en la rueda de prensa con la actriz se ha hablado poco sobre cine, cuando alentada por el acto irresponsable de un periodista ha aprovechado para hablar de "plandemia" y "coronacirco" entre otras muchas soflamas acorde a discursos negacionistas y conspiranoicos. La AICE ha mandado una nota desmarcándose de estas declaraciones.

"Los muertos del Covid no son ni el 10% de los muertos totales del año"

Entre las muchas ideas cercanas a otros conspiracionistas del mundo del espectáculo como Miguel Bosé, Abril ha expresado:

"Tuvimos al hermanito e Covid-19 en 2002 y no se paró el mundo, no nos convertimos en esclavos y en cobayas. Nos metemos vacunas que son experimentos sin probar, que nos meten rapidito. No solamente no están funcionando, sino que desde que nos están vacunando hay más positivos, más enfermos y más muertes. Los ingleses que llevan desde diciembre, ahora tienen más variantes, más positivos y más muertos. No me digáis que de momento es la solución, porque no lo es. La solución es volver a la inmunidad colectiva. Sin confinar y sin mascarilla, como ha hecho Suecia y ha tenido los mismos muertos que nosotros. ¡Ya está bien, ya está bien!"

#EnDirecto | Victoria Abril dice que la vacuna "no está testada" y que "hay más muertes con vacuna que sin vacuna": "Esto no es una pandemia, es una 'plandemia'. Una cosa es lo que diga la tele y otra... entra en el Internet, métete en foros científicos y aprenderás cosas" pic.twitter.com/K7oAltgLJO — Europa Press (@europapress) February 25, 2021

"Déjame hablar, y si tengo que pasar por conspiracionista, paso. Pero no me hagas comulgar con ruedas de molino porque ya llevamos un año y solo he podido ver a mi madre dos veces en la residencia, con 3 metros de distancia y que no nos oímos con la mascarilla y si se te baja la mascarilla, fuera. Los daños colaterales los estamos pagando ya y los vamos a pagar mucho tiempo. Las ayudas no son gratis. Vamos a estar pagando 40 años este dinero mágico..."

#EnDirecto | La actriz Victoria Abril dice que si tuviera que hacer una serie de la pandemia la llamaría "coronacirco" y lamenta que ahora haya "un mundo amordazado" y no "un mundo libre": "¡Qué duro es tener 20 años ahora!" pic.twitter.com/JiNIWYc6zY — Europa Press (@europapress) February 25, 2021

"Los muertos del Covid no son ni el 10% de los muertos totales del año, no habrá matado ni siquiera un 5% de los muertos naturales. Basta ya esta farsa. Esto no es una pandemia, es una 'Plandemia'. El título que pondría a una película sobre todo lo que estamos viviendo es 'Coronacirco', y es una serie, no una película, que va teniendo cada tres meses un capítulo nuevo. Que la hagan los Javis."

Comunicado de AICE ante las manifestaciones de Victoria Abril

Ante las manifestaciones de Victoria Abril esta mañana en la rueda de prensa del Premio Feroz de Honor, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España desea manifestar lo siguiente:

1.- Tanto la asociación como la organización de los Premios Feroz están firmemente comprometidos con las medidas sanitarias impulsadas por las autoridades nacionales, autonómicas y locales para la lucha contra la COVID-19.

2.- La ceremonia del próximo martes 2 de marzo cumplirá escrupulosamente con el protocolo de seguridad sanitaria vigente, y la organización exigirá también a todos los asistentes su estricto cumplimiento.