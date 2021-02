"Fue la serie de 2020". La guionista de 'Emily in Paris' se une a las críticas de la industria por la omisión de 'Podría destruirte' en los Globos de Oro

La decisión de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood de excluir la aclamada 'Podría destruirte' de Michaela Coel de las nominaciones al Globo de Oro 2021 ha provocado una indignación en Hollywood más ruidosa que cualquier otro desaire de nominaciones en los últimos tiempos. Entre las voces, nada menos que la de Deborah Copaken, guionista de la serie de comedia nominada 'Emily en Paris', que publicó un artículo de opinión en The Guardian criticando a la HFPA por omitir la serie de Coel en la categoría de series limitadas.

Como casi todo el mundo, la propia Copaken se muestra sorprendida de cómo 'Podría destruirte' fue excluida cuando 'Emily en Paris', que fue en masacrada por los críticos de televisión, si hizo el corte:

Copaken continúa con sus alabanzas y deja caer que el racismo puede tener que ver en la decisión:

Sin embargo, en Hollywood han sido mucho más claros, y nombres conocidos han dejado clara su postura en Twitter. Además de las palabras de apoyo de Mark Duplass o Dylan O'Bryen, para la directora de 'Aves de Presa' (Birds of Prey, 20209, Cathy Yan, "es totalmente ridiculo que 'Destroy You' no obtuviera ninguna nominación". La responsable de 'Honey Boy', Alma Har'el, va más lejos y expresa que "A veces, el racismo es la única explicación", que va en la línea de los comentarios de la actriz y directora Sarah Polley:

Anyone (white people) who read this tweet as an attack on Emerald Fennell, (who is very talented, and has made an important film, ) should reread the tweet and have a think. Pointing out systemic racism is not the same as attacking someone personally or artistically.