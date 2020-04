'Tales from the Loop': la miniserie de ciencia ficción de Amazon es un hermoso y tranquilo mosaico costumbrista

'Tales from the Loop', la nueva serie de Amazon Prime Video, cuenta entre sus méritos ser la primera serie de ficción basada en unas pinturas digitales. Concretamente las del artista sueco Simon Stålenhag y el libro del mismo nombre. Obras que nos presentaban escenas cotidianas y rurales con elementos propios de la ciencia ficción como robots gigantes o estructuras de alta tecnología.

Nathaniel Halpern ('Legión') se encarga de creer y escribir esta tecnología que nos lleva a un pueblo de Ohio, Estados Unidos, que está construido sobre una gran máquina llamada coloquialmente "The Loop". Ésta es un portento de la tecnología, logrando lo hasta ahora imposible.

En el reparto de esta suerte de antología (los episodios tienen protagonistas e historias diferentes, pero dentro de un grupo común) nos encontramos a Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghardi, Duncan Joiner y Jonathan Pryce, entre muchos otros.

Estéticamente hablando, 'Tales from the Loop' se ancla en una especie de entorno vintage, como de los ochenta. Aunque en realidad se supone que estamos en una pequeña localidad de Ohio, hay bastante influencia (la música, por ejemplo) de tierras suecas. Una mezcla visualmente bonita a la que se añade una tranquilidad a la hora de desarrollar las historias.

Un drama de ciencia ficción con poco interés en ello

Quien busque en esta serie una sesuda ciencia ficción y sobre cómo nos afecta la tecnología, ya puede irse olvidando. No es, en este sentido, una nueva 'Black Mirror' o, por poner dos ejemplos en emisión no es ni 'Westworld' ni 'Devs' y ni quiere serlo. Como tampoco se para a explicar nada sobre The Loop.

La ciencia ficción sirve ya no de excusa para hablar de temas vitales sino para proporcionar el giro en el drama personal de cada uno de los protagonistas de cada episodio. Es un drama, con todas las letras. Y uno existencialista. Por lo menos, según lo que hemos podido ver en los tres episodios que nos facilitó Amazon (el primero, el cuarto y el sexto).

El primer episodio gira en torno a la desaparición de la madre de una niña; el cuarto, nos cuenta la relación del creador de The Loop (Pryce) con su nieto, abordando el tema de la pérdida; el sexto, por otro lado, nos ofrece las ansías del joven conserje de la empresa.

Es interesante ver esta serie con la situación global actual... y de hecho puede llegar a ser incluso algo deprimente si no estás predispuesto a ello. Son episodios que en gran parte hablan de aislamiento, pérdida, soledad, amor, vacío y la búsqueda para llenarlo.

Más hermosa que bien ejecutada

'Tales From The Loop' es inesperadamente costumbrista. Nos encontramos con historias y preocupaciones de gente normal y corriente y que coinciden que tienen un elemento de alta tecnología o ciencia ficción a su alrededor. Todo ejecutado con tranquilidad, con pausa, como si estuviésemos viendo dosis de sedantes de casi una hora de duración.

Sin embargo, como dice muchas veces mi querido director de coro: "piano no es lo mismo que flojo" y la serie está continuamente en el límite entre lo calmado y lo blando quedándose a veces corto en el discurso y en las ideas. Por muy anclado en la tierra, mundana y realista que sea esta ciencia ficción, la falta de ideas lastra muchísimo cualquier producción de este género... y de cualquier otro.

En definitiva, 'Tales from the Loop' no se ha sabido transliterar bien al lenguaje de la ficción televisiva. Es, claramente más placentera de contemplar como obra de arte, un mosaico en concreto, que de ver como serie.