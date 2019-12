Tráiler de 'Promising Young Woman': Carey Mulligan busca venganza en la ópera prima de la showrunner de 'Killing Eve'

Carey Mulligan busca vengarse de los "Nice Guys" del mundo en el trailer de su próximo thriller, 'Promising Young Woman', el debut como directora de la actriz y guionista Emerald Fennell, después de su temporada como showrunner en la segunda temporada de 'Killing Eve', y como en la serie, la sigue las hazañas de una antiheroína rubia que lleva una retorcida doble vida.

Rape and Revenge de etiqueta

En este caso, sin embargo, no viaja por todo el mundo como asesina, sino que castiga a los hombres malos que se lo merecen como una especie de vigilante no convencional. 'Promising Young Woman' cuenta con Mulligan como Cassie, una mujer que tenía una carrera prometedora por delante hasta que se torció cuando fue agredida sexualmente en la facultad de medicina, mientras que sus compañeros de clase como Madison (Alison Brie) y Dean Walker (Connie Britton) se niegan a condenar a la persona responsable, para que no lidiar con las consecuencias.

Hay muchos parecidos aparentes entre 'Killing Eve' y las primeras imágenes de 'Promising Young Woman', en tono y estilo. Cassie, como Villanelle tiene afinidad por la moda colorida y sabe cómo usar su apariencia para atraer a posibles agresores a una falsa sensación de seguridad, solo para darse la vuelta y exponerlos por lo que realmente son. La sinopsis de la película provoca un "encuentro inesperado" que le da a Cassie la oportunidad de "corregir los errores del pasado", aunque no dice cuáles son.

El cine de violación y la venganza puede ser explotativo o seudoempoderante, pero 'Promising Young Woman' parece adoptar un enfoque bastante subversivo e inteligente para el subgénero. El tráiler sugiere que no solo los "nice guys" son culpables, sino también los cómplices (de cualquier género) que encubren la agresión sexual por sus propios intereses, un dardo directo a la complicidad inherente del acoso laboral y el caso Weinstein. Se estrena en cines a mediados de abril del próximo año, pero antes pasará por Sundance 2020 unos meses antes.