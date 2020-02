Sundance 2020: 'Minari' triunfa y se lleva los premios de crítica y público

La temporada de premios está a punto de llegar a su fin con el anuncio de los ganadores del Óscar la madrugada del próximo domingo 9 al lunes 10 de febrero, pero ahora toca hacer una parada en el Festival de Sundance. El motivo es que ya se han anunciado los ganadores de la edición de 2020.

La gran triunfadora en Sundance ha sido 'Minari', ya que logrado llevarse tanto el Gran Premio del Jurado como el Premio del Público, algo muy poco habitual en este Festival. Protagonizada por Steven Yeun, popular por haber dado vida a Glenn en 'The Walking Dead', se ha convertido así en una cita ineludible para los amantes del séptimo arte.

Además, destaca que tres de los cuatro premios de dirección hayan ido a manos de mujeres, allanando el camino a seguir. A continuación encontraréis la lista completa de ganadores del Festival de Sundance de 2020:

Competición ficción de Estados Unidos

Gran Premio del Jurado: 'Minari' de Lee Isaac Chung.

Premio del Público: 'Minari' de Lee Isaac Chung.

Mejor Dirección: Radha Blank por 'The 40-Year-Old Version'.

Mejor Guion: Edson Oda por 'Nine Days'.

Premio Especial Cine de Autor: Josephine Decker por 'Shirley'.

Premio Especial del Jurado: Eliza Hittman por 'Never Rarely Sometimes Always'.

Premio al elenco: 'Charm City Kings'.

Competición no ficción de Estados Unidos

Gran Premio del Jurado: 'Boys State' de Jesse Moss y Amanda McBaine.

Premio del Público: 'Crip Camp' de Nicole Newnham y Jim Lebrecht.

Mejor Dirección: Garrett Bradley por 'Time'.

Premio Especial del Jurado por el impacto social: Elyse Steinberg, Josh Kriegman y Eli Despres por 'The Fight'.

Premio Especial del Jurado a cineastas emergentes: Arthur Jones por 'Feels Good Man'.

Mejor montaje: Tyler H. Walk por 'Welcome to Chechnya'.

Premio Especial del Jurado por innovación en narrativa de no ficción: Kirsten Johnson por 'Dick Johnson Is Dead'.

Competición ficción resto del mundo

Gran Premio del Jurado: 'Yalda, a Night for Forgiveness' de Massoud Bakhshi.

Mejor Dirección: Maimouna Doucoure por 'Cuties'.

Premio del Público: 'Identifying Features (Sin Señas Particulares)' de Fernanda Valadez.

Mejor Guion: Fernanda Valadez y Astrid Rondero por 'Identifying Features (Sin Señas Particulares)'.

Premio Especial del Jurado al cine visionario: Lemohang Jeremiah Mosese por 'This Is Not a Burial, It's a Resurrection'.

Mejor interpretación: Ben Whishaw por 'Surge'.

Competición no ficción resto del mundo

Gran Premio del Jurado: 'Epicentro' de Hubert Sauper.

Premio del Público: 'The Reason I Jump' de Jerry Rothwell.

Mejor Dirección: Iryna Tsilyk por 'The Earth Is Blue as an Orange'.

Premio Especial del Jurado por narrativa creativa: Benjamin Ree por 'The Painter and the Thief'.

Mejor Fotografía: Mircea Topoleanu y Radu Ciorniciuc por 'Acasa, My Home'.

Mejor Montaje: Mila Aung-Thwin, Sam Soko y Ryan Mullins por 'Softie'.