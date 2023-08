Rodajes extremos, enfrentamientos con otros cineastas e insultos: todos los momentos que demuestran que William Friedkin fue un director irrepetible

No sólo hemos perdido un gran cineasta con William Friedkin. El director, fallecido a los 87 años, era uno de las personalidades más inigualables de esa generación que conformó el Nuevo Hollywood. Muchos maestros cinematográficos que encontraron puentes entre el gran cine que admiraban y un nuevo territorio, narrativo y moral, a explorar por el cine americano. Friedkin era el más indomable de todos ellos.

Sus películas son argumento más que suficiente para considerarlo uno de los grandes directores de todos los tiempos. Su actitud, perfecta mezcla de irreverencia y pasión por lo suyo, lo hacía una personalidad fílmica fascinante e irrepetible. Probablemente sólo John Carpenter esté en competencia a nivel de cascarrabias entrañable, pero sus anécdotas sólo las podía protagonizar él mismo. No es que sea impensable la posibilidad de otro Friedkin ahora, es que realmente no hubo otro como él.

La escena de persecución de 'The French Connection'

Si hay que buscar la escena de persecución más icónica de la historia del cine, la de Popeye Doyle en su coche en 'The French Connection. Contra el imperio de la droga' es de las primeras que deben ser mencionadas. Friedkin se tomó al pie de la letra el consejo de Howard Hawks de rodar una gran secuencia de persecución mejor que el resto, y a pesar de un rodaje caótico logró todo un ejemplo de narración clara, tensa y espectacular.

Una conseguida con todo el riesgo del mundo. Friedkin, que prioriza la espontaneidad a la perfección, no quería repetir tomas y se daba a la improvisación, lo cuál es especialmente peligroso en una escena con coches a altas velocidades. No pocos de los choques que se ven en la persecución fueron accidentes reales, con Friedkin operando la cámara porque era mejor ponerse a él mismo en peligro (y un poco a Gene Hackman) que a los otros trabajadores con familias. Las partes a pie en las estaciones se rodaron sin permiso y siguiendo la energía del momento. Lo increíble no es que la secuencia sea magistral. Si hubiera salido medianamente bien ya sería un milagro.

Un defensor del formato físico

Friedkin era un apasionado de hacer cine y de preservarlo. Fue uno de los primeros grandes directores que hizo uno de los ya populares vídeos en el Criterion Closet, donde personalidades del cine y de la cultura se acercan a la tienda de la Criterion Collection escogen películas en DVD y Blu-Ray, explicando además sus decisiones. es una gran muestra de inmenso criterio y de buena defensa de los formatos domésticos como método de preservación.

Era especialmente considerado con cómo lucían sus propias películas en estos formatos. En el Blu-Ray de 'The French Connection' hay un featurette específico de cómo participó en el proceso de restauración y ofrecía una guía a través del mismo. Despreciaba aquellas copias que ofrecían una calidad mediocre de su obra, escribiendo hasta reseñas en Amazon para que no se comprasen DVDs chapuceros. Hasta insultó a Oliver Stone por sus afirmaciones de que los DVDs no duraban más de 10 años y hasta puso a caer de un burro a 'Alejandro Magno', ya que supuestamente Stone hizo esas declaraciones para que nadie la comprase en físico.

Rodajes con criminales

Volviendo al rodaje de 'The French Connection', no eran pocos los rodajes de Friedkin que bordeaban en la ilegalidad. En ocasiones hasta se producían crímenes en los mismos. Además de rodar sin permiso, la escena en el metro elevado se hizo sobornando a un Guardia de Tráfico, que motivado por la corrupción se involucró en la cooperación con la película y luego se marchó a Jamaica para retirarse con el dinero del soborno. Y para una de las explosiones más peliagudas de 'Carga maldita' contrató a un pirómano que se especializaba en fraudes al seguro.

Luego está la historia de 'Vivir y morir en Los Ángeles'. Habiendo una trama donde había que falsificar dinero, Friedkin y su equipo vieron buena idea contratar al mejor falsificador de todos los tiempos para imprimir dinero falso. Unas falsificaciones que luego fueron gastadas por el propio director y por la familia de algunos de los trabajadores, que no eran conscientes de que era dinero falso. Con ese dinero en circulación, el departamento del tesoro de los Estados Unidos inició una investigación que terminó llamando al propio Friedkin, que se negó a colaborar a menos que hubiese una orden. Nunca la hubo, al menos según la engalanada versión del director.

Dios perdona, pero Friedkin no

No podía faltar uno de los vídeos más compartidos del director tras su muerte, y también antes de la misma. Friedkin participa en una charla junto al director Nicolas Winding Refn (N W R), que en una mezcla de evidente sarcasmo y algo de autocomplaciencia habla de 'Drive' y 'Sólo Dios perdona' como "obras maestras". Algo para lo que William, como erudito, tiene muy poca paciencia, así que responde mezclando alabanza a la historia del cine e insulto directo.

Su inexistente paciencia para todo lo que vino después de 'El exorcista'

Y hablando de poca paciencia, Friedkin ha terminado teniendo la postura más peculiar y refrescante ante las olas de remakes y reboots de propiedades intelectuales, desentendiéndose por completo a pesar de las posibilidades lucrativas. Un problema para unos productores que necesitan aprobación de los originales para parecer legítimos, pero la verdad es que el director no podría haber estado menos interesado en secuelas de 'El exorcista'. Incluso no perdía ocasión para mofarse de los ejecutivos que intentaron explotar su éxito.

Cierto es que les metía una caña a menudo innecesaria, ya que se negaba a verlas, y realmente las dos primeras secuelas, especialmente la tercera de William Peter Blatty que es alucinante. Pero bueno, no esperéis ni mucho menos que diese un visto bueno a algo relacionado, especialmente el inminente reboot de Blumhouse de 'El exorcista: Creyente'.

Cuando le trajeron un Fernando Rey por error

El director a menudo tragaba con los actores que eran contratados para sus películas. Para 'A la caza' prefería a Richard Gere en lugar de Al Pacino, y tampoco estaba plenamente convencido con Gene Hackman para 'The French Connection'. Aunque en aquella película el casting más loco vino por la parte de Fernando Rey. Friedkin había visto 'Belle de Jour' y comentó con productores y casting que uno de los actores le había maravillado y que estaría bien tenerlo para el papel del villano francés. Rey se presentó en el rodaje y el director quedó estupefacto, ya que habían contratado al actor que no era. Friedkin se refería a Paco Rabal. Igual lo podía haber aclarado antes.

La escena del puente de 'Carga maldita'

"Rodar 'Carga maldita' hizo que 'Tiburón' pareciese un picnic' dijo Roy Scheider al hacer uno de los thrillers más tensos y demenciales. Sólo la escena del puente te lleva destrozar el sillón de los nervios, porque parece completamente real todo lo que ves. Hasta cierto punto, lo es. Toda la historia de cómo se elaboró es fascinante y demasiado larga para condensarla aquí.

Todo el audiocomentario de 'A la caza'

Es posible que no haya habido muchas películas más kamikaze en la historia de Hollywood que 'A la caza'. Y Friedkin comentándola en la versión doméstica es toda una delicia bizarra, mencionando cómo fue rodar con Pacino, cómo se produjo su fichaje, cómo se rodó en clubes nocturnos y detallando las escenas más explícitas.

Un homenaje a 'Ali G anda suelto'

No podemos acabar sin una de las fotos que más demuestran que es señor absoluto del caos: el director más intenso del mundo ataviado con las ropas y joyas de Ali G, el memorable personaje de Sacha Baron Cohen. Friedkin posteo la imagen en redes sociales tras perder una apuesta en un partido de baloncesto, teniendo que vestirse como el estrambótico rapero. No le costó tampoco demasiado, porque además de saber cuándo no tomarse demasiado en serio a sí mismo también es admirador de Cohen y creía que Ali G era "una de las mejores cosas que le ha pasado al Reino Unido".