Muere William Friedkin, ganador del Óscar con la legendaria 'The French Connection' y director de 'El exorcista', insuperable clásico del cine de terror

Hoy toca decir adiós a una leyenda del cine, William Friedkin. Informa Variety que el célebre director ha fallecido a los 87 años. Dos títulos sobresalen en su filmografía, 'French Connection: Contra el imperio de la droga' ('The French Connection', 1971) y 'El exorcista' ('The Exorcist', 1973), dos de las películas más influyentes de la historia y suficientes para ganarse el cielo del séptimo arte.

La primera, un magistral thriller policiaco con una de las persecuciones más míticas del cine (Gene Hackman en la piel de Jimmy "Popeye" Doyle cruzando Nueva York mientras persigue a un delincuente que viaja en el metro) y el español Fernando Rey como villano, ganó 5 Premios Óscar, triunfando en las categorías de mejor película y dirección (Friedkin).

Recientemente, 'The French Connection' fue noticia por la censura de una escena con un comentario racista por parte de una de sus estrellas (Roy Scheider). La tenéis disponible en streaming a través de plataformas como Disney+.

Friedkin, el primer director que asustó al Óscar

Sólo dos años después del aclamado drama criminal se estrenó otra película que lo cambiaría todo en su respectivo género, la adaptación de la novela de Peter Blatty, 'El exorcista'. La película fue un absoluto éxito de taquilla y logró 10 nominaciones a los Óscar, incluyendo mejor película y dirección. Fue la primera vez que una producción de terror optaba al Óscar de mejor película del año.

Pero le tocó competir en la edición de 'El golpe' ('The Sting') así que el equipo liderado por Friedkin no tuvo tanta suerte esta vez. A recibieron 2 estatuillas, a mejor guion adaptado y sonido. El montaje del director de 'El Exorcista' está disponible en streaming: se puede ver en Amazon Prime Video o en HBO Max.

Más allá del dinero y los premios, el realizador estadounidense firmó una de las mejores películas de terror de toda la historia y sigue resultando escalofriante a día de hoy. Con escenas memorables, sobre todo las que afectan al personaje de Regan, la niña poseída encarnada por Linda Blair, que han pasado a forma parte de la cultura popular e incluso han sido objeto de numerosas parodias. Sin duda, una de las precursoras de la etiqueta terror elevado.

La niña del exorcista elevando el terror

Otros títulos destacados de su carrera son 'Carga maldita' ('Sorcerer', 1977), remake del clásico 'El salario del miedo' ('Le Salaire de la peur', 1953) de Henri-Georges Clouzot, la polémica 'A la caza' ('Cruising', 1980) con Al Pacino, 'Vivir y morir en Los Ángeles' ('To Live and Die in L.A.', 1985) con William Petersen, o 'Killer Joe' (2011) con Matthew McConaughey.

William Friedkin con el León de Oro en 2013

William Friedkin ha muerto poco antes de presentar la que ahora sabemos que es su última película. Se titula 'Caine Mutiny Court-Martial', está protagonizada por Kiefer Sutherland, y el director tenía previsto estrenarla en el Festival de Venecia que arranca el próximo de 30 de agosto. Precisamente, Friedkin ya había recibido el León de Oro del certamen en 2013 como homenaje a su carrera.

Esperemos que su último trabajo llegue pronto a las salas de cine para poder descubrirlo y aplaudir una vez más el nombre de William Friedkin en los títulos de crédito. Descanse en paz.

