'Better Call Saul': Bob Odenkirk avisa que el final de la serie va a hacer que "todos veamos 'Breaking Bad' de una forma diferente"

La sexta temporada de 'Better Call Saul' va a servir para dar cierre a la serie protagonizada por Bob Odenkirk y parece que no tendremos que esperar ya mucho para poder verla, ya que hace apenas unos días arrancó el rodaje de los nuevos episodios. Ahora su protagonista ha realizado unas llamativas declaraciones sobre lo que nos espera por delante en esta precuela de 'Breaking Bad'.

Poniendo los dientes largos a los fans

El actor ha confesado en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter que todavía no sabe todo lo que va a suceder en esta temporada final de 'Better Call Saul', pero sí que el co-creador Peter Gould le ha comentado lo siguiente:

Peter Gould me ha dicho que cuando finalicemos 'Better Call Saul', todos vamos a ver 'Breaking Bad' de una forma diferente. No sé lo que significa. No tengo nada específico más allá de eso, salvo que él sabe todo lo que sucede a lo largo de esta temporada y yo no, pero creo que hay más cosas geniales por delante que comentarán o se basarán en lo sucedido en 'Breakind Bad' de una forma sorprendente.

Eso puede significar tantas cosas que resulta complicado tan siquiera hacer teorías al respecto, pero recordemos que 'Better Call Saul' ya ha dado saltos al futuro en más de una ocasión, por lo que literalmente puede ser cualquier cosa. Por mi parte, lo que más curiosidad me despierta es saber qué será de Kim...

Just three cool, terrifying dudes. pic.twitter.com/BKrPQvuZpd — Better Call Saul (@BetterCallSaul) March 27, 2021

Por el momento no hay fecha prevista para el estreno de la sexta temporada, pero los responsables de la serie han lanzado la imagen de más arriba adelantando un posible encuentro entre villanos de este universo que promete dar mucho de lo que hablar...