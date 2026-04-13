Las series y películas cada vez son más oscuras, pero tiene su explicación. Los expertos de la industria revelan a qué se debe: "Se busca lo auténtico"

Hay pocas tendencias que aparezcan de la nada. Una de ellas es el hecho de que las series y películas ahora parecen ser demasiado oscuras, que es algo que se comenta cada vez que se estrena un tráiler. La última en traer de vuelta el debate ha sido la nueva serie de Harry Potter, por incluir imágenes desaturadas, un tono apagado y esa sensación de estar viendo algo muy alejado de la magia original de las películas.

Pero lo interesante es que esta queja tiene una base técnica, histórica y cultural. Y no es tan simple como puede parecer.

Se ve muy negro

La idea de que todo se ve más oscuro no es nueva. Ya empezó a comentarse cuando se estrenó a 'El caballero oscuro' o a la famosa Batalla de Winterfell en 'Juego de tronos'. De hecho, incluso hay estudios que lo respaldan, comentando que la luminosidad en las películas ha ido disminuyendo con el tiempo. Aunque esto no responde a una única causa, sino a una suma de cambios técnicos y decisiones estéticas.

Uno de los grandes puntos de inflexión fue el salto al digital, impulsado en parte por 'El ataque de los clones'. Las primeras cámaras digitales tenían limitaciones importantes y esto obligó a cambiar la forma de iluminar, utilizando menos luz directa y más suavidad. Los inicios del formato digital eran terribles y la necesidad de alcanzar ciertos estándares terminó marcando el estilo.

Aunque a día de hoy las cámaras han evolucionado muchísimo, muchas de esas decisiones estéticas se han quedado. La iluminación suave y el enfoque naturalista siguen siendo la norma. Como señala el director de fotografía Justin Safaei: "Buscar ese aspecto naturalista y realista, ese aspecto auténtico, tanto en la narrativa como en lo visual, es la tendencia". El problema es que ese realismo a veces se traduce en imágenes más planas.

A esto se suma la obsesión por el detalle. El HDR -un tipo de tecnología que amplía la diferencia entre las zonas más claras y oscuras-, por ejemplo, promete más rango dinámico, pero puede generar el efecto contrario. Como explica el divulgador Vanderploeg: "Nada puede ser blanco o negro. Todo tiene que ser un tono de gris". Y cuando todo es gris, la imagen pierde fuerza.

Además, hay que sumarle a esto el factor cultural. Vivimos en una era visual cada vez más neutra, donde todo tiende a buscar tonos apagados y el cine y la televisión no son ajenos a esto.

Y por último, está la parte menos romántica: la industrial. Muchas decisiones visuales no nacen del director, sino del propio sistema. Istvan Lettang, también director de fotografía lo resume así: "La lista de planos está predeterminada". Así lo vemos en grandes franquicias como esta nueva etapa de Harry Potter, donde la estética muchas veces responde más a una lógica corporativa que creativa.

Al final, la oscuridad del cine responde a la tecnología, una serie de tendencias y decisiones industriales que se cruzan constantemente. Y como toda moda, cambiará. Porque si algo ha demostrado la historia del cine es que ninguna estética dura para siempre.

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