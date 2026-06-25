Hoy llega a Netflix una de las mejores películas románticas de los últimos 25 años. Una épica historia de amor ganadora de 2 Óscar

En Netflix siguen apostando con fuerza por los títulos de catálogo con los que resucitar la nostalgia del público o permitir a algunos espectadores descubrir obras que no pudieron disfrutar en su momento. Hoy hay un caso muy destacable de eso, pues acaba de llegar a Netflix 'Moulin Rouge', una de las mejores películas románticas de los últimos 25 años.

Coescrita y dirigida por Baz Luhrmann, 'Moulin Rouge' cuenta la historia de Christian, un joven escritor que conoce a Satine, la estrella del local que da título a la película. Ella tiene muy claro que todo está permitido menos enamorarse, lo cual no impedirá que surja una épica historia de amor entre ambos.

Única en su especie

'Moulin Rouge' es una película atrevida y la sublimación del estilo excesivo de Luhrmann, quien además logra imprimirle una fuerza arrolladora, tanto en lo visual como en lo narrativo, para enganchar al espectador y no soltarle durante las dos horas de metraje.

Habría sido muy fácil que Luhrmann cayese en el error de que el enorme despliegue técnico y sus coloridos diseños se comiesen todo lo demás, pero aquí estuvo más inspirado que nunca para que su lado más emocional esté al mismo nivel. Y así es imposible ponerle pegas al resultado final.

Además, eso permite a 'Moulin Rouge' ser una película única en su especie, con un trabajo de puesta en escena memorable sin el que uno entendería el culto hacia ella. Esa tendencia al barroquismo visual ayuda en todo momento, pero aún más durante los cuantiosos números musicales que encontramos en ella.

Tampoco me quiero olvidar del trabajo de su reparto, pues la pasión que muestran Ewan McGregor y Nicole Kidman también resulta fundamental. A fin de cuentas, el corazón de la historia está en la relación entre Christian y Satine, por lo que la química entre ambos era imprescindible para que la película no se resintiera. La realidad es que lo elevan todo aún más.

Todo eso no pasó desapercibido para el público, que convirtió a 'Moulin Rouge' en un indiscutible éxito comercial con unos ingresos de 179 millones frente a un coste de 50. La guinda fueron las 8 nominaciones al Óscar que consiguió, aunque finalmente se tuvo que contentar con dos estatuillas, ya que esa fue la gran noche de 'Una mente maravillosa'.

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