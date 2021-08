"Las películas de superhéroes no son lo mío. Me equivoqué". Martin Campbell se arrepiente de haber dirigido 'Green Lantern (Linterna Verde)'

Ya han pasado 10 años desde el estreno de la película en acción real de 'Green Lantern (Linterna Verde)' protagonizada por Ryan Reynolds y aún tengo sudores fríos al recordarla. Cometí el error de sumergirme en la rica mitología del personaje —al que tenía completamente descuidado— meses antes del estreno, y la bofetada de realidad fue de esas que pican y dejan marca durante una larga temporada.

El que tampoco parece guardar un especialmente buen recuerdo de su escarceo con la licencia de DC, a juzgar por la entrevista que ha concedido a Screen Rant, fue su director Martin Campbell. En ella, el realizador de 'La máscara del Zorro', 'Límite vertical' o 'Casino Royale' —hay que quererle— ha descartado la idea de que un 'Campbell Cut' de 'Green Lantern' y ha explicado cómo su visión como cineasta también sufrió la intromisión de los gerifaltes de producción.

"Digámoslo de este modo: Hice mi versión. La cosa fue que, justo al principio de la película, hay una escena entera en la que él es un niño de 11 años. Es sobre cómo su padre muere en el accidente aéreo, una escena muy buena. Pero [el responsable de producción] decidió que quería la muerte del padre intercalada con Hal cayendo en el avión y viéndola a modo de flashbacks. Fue algo que no me gustó demasiado".

Pero ojo, porque le señor Campbell no lanza balones fuera y admite sin cortapisas su culpa como máximo responsable de la debacle; y el principal motivo es que, después de todo, los superhéroes no terminan de hacerle demasiada gracia.

"Pero ¿sabes qué? La verdad es que la película no funcionó. Esa es la clave, y yo soy, en parte, responsable de ello. No debería haberla hecho. Porque, con algo como Bond... Adoro a Bond y he visto todas las películas de Bond antes de dirigir una. Las películas de superhéroes no son mi rollo, y por esa razón no debería haberla hecho. Pero los directores siempre tienen que comerse el marrón por los fracasos. ¿Cómo suele decirse? El éxito tiene muchos padres, el fracaso sólo uno. Y ese soy yo".