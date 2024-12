'Here (Aquí)' sorprende con su innovación en la narrativa audiovisual, pero Robert Zemeckis y Tom Hanks no logran igualar la magia de 'Forrest Gump'

Esto que voy a decir parece una obviedad, pero no lo es para todo el mundo: el cómic y el cine tienen narrativas muy diferentes. La progresión secuencial y la libertad de composición de la página en blanco, que permite hacer desde gigantescas y espectaculares splash pages (e incluso desplegables) hasta viñetas minimalistas, hace que su paso a la pantalla grande no siempre consiga encapsular el tono a la perfección, más allá de copiar composiciones exactas o emular los diálogos. Sin embargo, también hay quien piensa más allá de la división en planos y utiliza la pantalla como un lienzo en blanco sobre el que colorear. Es el caso de Robert Zemeckis, que en 'Here (Aquí)' trata de imitar la narrativa del tebeo que adapta... con un resultado irregular.

Y yo sigo aquí esperándote

Hace diez años que Richard McGuire publicó 'Aquí', una pequeña gran obra maestra moderna que desmenuza las posibilidades narrativas del noveno arte. Sus páginas, siempre contadas desde el mismo punto de vista, sin moverse en ningún momento, le permiten saltar entre épocas, contar varias historias distintas al mismo tiempo y moverse con gracilidad entre ellas, abriendo distintas ventanas en una sola página al pasado, el presente y el futuro, sirviendo de pequeño tratado filosófico sobre el espacio, el tiempo y la persistencia. Es una auténtica maravilla de algo más de 300 páginas que remodelará la manera en la que pensáis sobre los cómics, y de la que, en el momento de girar la última página... pensaréis que es imposible de adaptar al cine.

Sin embargo, Robert Zemeckis lo ha intentado, adaptando la compleja narrativa en viñetas a un guion infinitamente más sencillo, que lo intenta pero no consigue aprehender la maestría de la que McGuire hace gala en sus viñetas. Donde aquel iba hacia delante y hacia atrás, contando pequeños segmentos desordenados que debías unir en tu cabeza, Zemeckis ha preferido centrarse en cuatro historias e intercalarlas con una progresión clásica, perdiendo así gran parte del atractivo de la narrativa original. Lo intenta con una propuesta arriesgada, pero no termina de atreverse a sumergirse del todo en ella y el resultado resulta descafeinado.

Todos estos pequeños pecados podrían perdonarse fácilmente por parte del espectador si las historias fueran interesantes y conversaran entre sí de alguna forma. Sin embargo, cada una de ellas va por su cuenta: una neandertal que se queda embarazada; un hombre contra la independencia de Estados Unidos; el creador del primer sofá reclinable; una pareja que acaba de comprar la casa en la era moderna y, por supuesto, el núcleo de todas ellas. O sea, la historia de amor y desamor de Tom Hanks y Robin Wright a lo largo de las décadas en la casa familiar del primero. ¿Cuál es el problema? Que ninguna de ellas es capaz de ofrecer algo que enganche al público más allá de su puesta en escena. Y es un problema.

La casa de los horrores

Al final, Zemeckis se porta en 'Here (Aquí)' como un mal prestidigitador, que tiene un truco increíble pero que no para de repetir a lo largo de 104 minutos, sin aportar ninguna novedad. La cámara está quieta y toda la acción se desarrolla enfrente de la misma, rompiendo la narrativa habitual del cine y añadiendo "viñetas" en la pantalla para dar una sensación, igual que en el cómic, de tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo a lo largo y ancho de la historia. El problema es que la fascinación por el truco dura, como mucho, el primer acto: si lo que pasa ante nosotros no es atrayente, da lo mismo que el director deje la cámara quieta o que haga un plano secuencia. El resultado va a seguir siendo un sonoro bostezo.

Es más: es probable que, en lugar de las idas y venidas costumbristas (y sus problemas de la generación boomer) de la pareja protagonista, acabéis pensando más en el rejuvenecimiento digital al que se han sometido Hanks y Wright. A estas alturas ya ha quedado claro que, de momento, el CGI no está a la altura (quizá el mejor que hayamos visto hasta ahora es el de Samuel L. Jackson en 'Capitana Marvel', y no era perfecto), y 'Here' no es una excepción: los actores tienen aquí la mirada perdida en todo momento y se mueve de manera impropia para alguien de veinte años, dejando un continuo sentimiento de "valle inquietante" y aguando un poco la reunión de la pareja tantos años después de 'Forrest Gump'.

La intención de 'Here (Aquí)' está clara: recuperar un tipo de cine olvidado y adulto que no se avergüence de ser un drama épico a través de las décadas con sus puntos de comedia e incluso espectacularidad, narrado por un visionario de forma única y con momentos que cautiven el corazón de varias generaciones. El problema es que dispara demasiado alto y no cumple ninguna de sus propias expectativas: no hay ningún motivo para que nos enamoremos de Richard y Margaret (es más, incluso llegan a caer antipáticos) o deseemos que llegue el turno de ninguna de las historias secundarias. Al final, los minutos acaban pasando como una losa hasta llegar a un plano final -eso sí- entrañable y satisfactorio que marca el momento exacto en el que empezaremos a olvidarnos de lo que acabamos de ver.

A Zemeckis le ha faltado sutileza (hay varios momentos en el que dejan pistas sobre el futuro de Margaret tan ingeniosos como un martillo hidráulico) e inteligencia para saber qué hacer más allá de demostrar la capacidad de hacer una película sin mover el punto de vista del espectador. Tiene algunos momentos de cierta genialidad (como aquel en el que amplía el plano por primera vez sin hacer un solo movimiento) y el inicio es fascinante, pero no puede evitar perderse en su propia aparente grandiosidad. El resultado es decente, sí, pero al mismo tiempo decepcionante teniendo en cuenta quién está detrás y el material original del que proviene. Y no tenía por qué ser así.

