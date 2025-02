La mejor película de Kevin Costner de los últimos 20 años fue un injusto fracaso. Una pequeña joya de su otro género predilecto más allá del western

Kevin Costner fue una gran estrella durante años, pero la llegada del siglo XXI no le sentó demasiado bien. No fue hasta el enorme éxito de 'Yellowstone' cuando su carrera realmente repuntó, pero entre medias hizo varias películas que merecen la pena. Aprovechando que este domingo la edición XIX de la Superbowl, hoy me gustaría recordar una que fracasó injustamente en cines y que pertenece al otro género predilecto del actor más allá del western: 'Decisión final' -el original de 'Draft Day' es mucho mejor-.

Los seguidores de Costner recordarán que el actor ha participado en varias películas deportivas a lo largo de los años, desde 'Los búfalos de Durham' hasta 'Entre el amor y el juego', sin olvidarnos de 'Campo de sueños' o 'Tin Cup'. Por mi parte he de confesar que 'Decisión final' es la que más me gusta de todas ellas, y eso que en su momento no daba ni duro por ella.

La presión del gran día

'Decisión final' cuenta la historia de Sonny Weaver Jr., el general manager de los Cleveland Browns que se encuentra en un momento delicado de su vida y además se enfrenta a la difícil decisión de qué jugador elegir durante el Draft de la NFL en 2014. Tiene que elegir en la séptima posición, pero pronto le llega una oportunidad que va a marcar un antes y un después en su carrera.

A su manera, 'Decisión final' parece una película centrada en ampliar la aclamada escena del intercambio de 'Moneyball', ya que toda la película se construye a través de las negociaciones durante el draft, mostrando tanto los altos como los bajos durante las mismas. Y sin miedo a mostrar las reacciones del resto de personajes ante las decisiones que toma el protagonista.

Soy consciente de que esa base puede sonar a algo poco interesante para muchos, sobre todo para aquellos que no les guste el deporte o poco menos que sientan alergia a cualquier cosa relacionada con el mismo. Sin embargo, el último largometraje dirigido por Ivan Reitman antes de su muerte tiene un dinamismo contagioso que permite elevar la tensión alrededor de lo que va sucediendo de una forma que engancha y no te suelta hasta que todo se resuelve.

Sí es verdad que quizá haya demasiados personajes -por ahí están también Jennifer Garner, Frank Langella, Ellen Burstyn o Chadwick Boseman- y algunos acaban quedando un poco desatendidos, pero todo suma para dibujar mejor el estado vital y la presión que está sufriendo Costner en la película. Y es que la película se vendría abajo sin un actor que supiera muy bien lo que se necesita de él en todo momento, que es justo lo que sucede aquí.

De hecho, una de las particularidades de la película es que sus guionistas Rajiv Joseph y Scott Rothman estuvieron presentes durante el rodaje para ir ajustando los diálogos poco menos que en tiempo real. Me da que lo bien que va fluyendo todo se debe en parte a este hecho, pues los diálogos juegan un papel tan esencial que entendería a los que se quejen de que apoye demasiado en ellos.

También entiendo que el realismo de lo que cuenta es, como mínimo, discutible, pero es que 'Decisión final' es una película orientada al entretenimiento por encima de todo, saltando de drama en drama con los que ha de lidiar Costner de forma bastante efectiva. Eso sí, por mi parte confieso que disfruto especialmente con todas las escenas que comparte con un Denis Leary que no confía demasiado en el criterio de su general manager.

Lo que también tengo claro es que 'Decisión final' es una película con una energía especial, hasta el punto de que siempre que me cruzo con alguna escena suya en redes sociales, me la vuelvo a ver entera sin rechistar. Mira que tardé años en darle una oportunidad, algo que se debe en parte a su pobre difusión en España, pero cada vez tengo más claro que es uno de esos títulos que me apetece revisar cada cierto tiempo.

Por desgracia, 'Decisión final' fue un indiscutible fracaso comercial, ya que recaudó apenas 29 millones de dólares frente a un presupuesto de 25. También es verdad que eso se debe sobre todo a su nulo éxito más allá de Estados Unidos, pues en su país de origen recaudó 28 millones y apenas 1 más en el resto del mundo, por lo que acabó siendo uno de los mayores desastres económicos de 2014.

Si queréis dar una oportunidad a 'Decisión final', ya os aviso de que ahora mismo la única opción en streaming es Plex, pero allí solamente la encontraréis en versión original con subtítulos en inglés. Y con cortes publicitarios.

