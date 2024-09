Gaten Matarazzo confirma cuándo se estrenará por fin la temporada 5 de 'Stranger Things' y da nuevos datos sobre el final de la serie

Es el chiste habitual cuando se habla de 'Stranger Things': para cuando se estrene la última temporada, los niños protagonistas habrán acabado la universidad, estarán casados y buscando trabajo. Han pasado dos años desde el estreno de la cuarta tanda de episodios y ocho desde que las aventuras de Once y el resto del grupo empezaran, y el público está empezando a impacientarse al no saber si tendrá que esperar mucho más para darle la despedida que se merece a Hawkins y sus habitantes.

Estrenos muy raritos

Gaten Matarazzo (que empezó a rodar con 13 años y ya tiene 22) ha confirmado en una entrevista con The Direct que todo el equipo está luchando para llegar al estreno en 2025... si nada lo impide. "El plan definitivamente es que la gente pueda verlo el año que viene. Esa es la meta. Siempre hay contratiempos. Hay cosas que entran en juego cuando haces una temporada, especialmente una que es muy grande. Así que no hay garantías, pero creo que podría apostar a que se estrena el año que viene". Y además, ya puestos, ha dejado ver un poquito más de qué tratarán estos episodios.

El resto del pueblo, obviamente, por fin sabe la mierda que está pasando. Creo que tiene el mismo tono que conocemos y amamos sobre este grupo y sus aventuras que, por supuesto, tienen la meta final de parar todo esto y prevenir que el Otro Lado se infiltre, pero por el camino tienen algunos golpes muy serios. Por supuesto, Dustin sufrió una seria pérdida al final de la temporada 4, y presenció la muerte de un amigo muy, muy cercano.

No parece que después de la temporada 5 Netflix vaya a dejar que 'Stranger Things', que de momento ha experimentado con el transmedia en cómics, videojuegos y una obra de teatro, se vaya como si nada. De momento sabemos que habrá un spin-off animado y otro de actores reales, pero no nos han contado nada más sobre ellos. Que no se apresuren: ya que hemos esperado tantos años, lo esencial es que la serie original tenga un final a la altura. El resto, francamente, puede esperar.

