Netflix acaba de cargarse la esperanza de los fans de 'Stranger Things': los Duffer confirman la amarga verdad sobre su futuro más allá de la temporada 5

Los fans de 'Stranger Things' llevan años esperando el estreno de la temporada 5 de la famosa serie de ciencia ficción de Netflix. Todo apunta a que los nuevos episodios se lanzarán este 2025, pero sus creadores ya piensan en el futuro de este universo más allá de ellos y ahora acaban de destruir una de las grandes esperanzas de muchos de sus seguidores.

Sin querer entrar en detalles al respecto por aquello de que todavía falta una temporada por delante, los Duffer han querido zanjar de una vez por todas una duda sobre la serie: la temporada 5 será la última vez que veamos a estos personajes. Vivan o mueran, los creadores de la serie quieren pasar página y no habrá spin-off centrado en ninguno de ellos. Esto es lo dijo Matt Duffer en Parade:

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Esta historia, las historias de estos personajes, eso está hecho. Toda esa historia está llegando a su fin. No hay nada sobre un spin-off de Steve/Dustin o algo así.

Hasta ahora, muchos fans contaban con que eso pudiera suceder, ya que se ha mencionado en más una ocasión la posibilidad de un spin-off, pero finalmente no va a ser posible. De hecho, Matt asegura que "la esperanza es que terminemos de contar esta historia, y luego la dejéis y contéis nuevas historias. Esperemos que haya nuevos personajes de los que la gente se pueda enamorar".

Eso sí, los Duffer quieren tomarse las cosas con calma, tal y como explica Ross: "Vamos paso a paso. No queremos precipitarnos. No queremos hacer algo por hacer, o por razones comerciales. Queremos que tenga una verdadera razón de ser y algo que nos entusiasme a todos". Suena bien, pero me da que en Netflix le estarán metiendo toda la prisa posible para no dejar que la fiebre por la serie acabe apagándose.

Por lo pronto, la temporada 5 es la próxima etapa de este universo, y uno especialmente importante porque pondrá fin a una era que arrancó de forma modesta en 2016 y que se convirtió en el primer bombazo mundial de Netflix.

En Espinof | Las 27 mejores series de la historia de Netflix

En Espinof | Las 16 mejores miniseries de Netflix