'Stranger Things' tendrá un salto temporal en la temporada 5: los creadores del gran éxito de Netflix desvelan cuál era su plan inicial

'Stranger Things' es la serie del momento. Uno de los temas que más se ha comentado a raíz del estreno de la temporada 4 en Netflix es el contraste entre la edad real y la edad ficticia de su elenco de jóvenes actores. Sobre este tema, los hermanos Duffer han comentado que es muy probable que metan un salto temporal de cara a la quinta y última temporada.

Crecen rápido

No ha pasado desapercibido el retraso de tres años producido de la temporada 3 y 4, en comparación con el tiempo interno de la serie, en la que solo ha pasado un año entre los acontecimientos de una y otra. Los actores más jóvenes, que empezaron la serie en 2016 siendo preadolescentes, son en su gran mayoría mayores de edad a pesar de que sus personajes son quinceañeros.

Los Duffer, creadores y productores de la serie, son conscientes y han anunciado que ven necesario meter un salto temporal en la quinta temporada, para que la apariencia del reparto se corresponda con la edad de los personajes.

"Estoy seguro de que daremos un salto en el tiempo" confirma Ross Duffer, a quien le hubiera gustado rodar las temporadas 4 y 5 seguidas pero "no ha habido forma factible de hacerlo". Pese a que no se han desvelado muchos datos sobre esa temporada 5, Netflix sí ha confirmado que será la última y supondrá el punto y final a las aventuras de Once y sus amigos.

Los Duffer aseguran que la historia está ya pensada desde hace siete años, aunque ahora mismo tienen otras prioridades por encima del desenlace de la serie: "Lo creas o no, seguimos trabajando en la temporada 4" explicaban. "Estamos intentando acabar los dos últimos episodios, son inmensos".

Habrá que esperar al 1 de julio para ver qué nos deparan esos dos últimos episodios de 'Stranger Things'.