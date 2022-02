"Básicamente tienen una guerra con Disney y Chapek": en Pixar están que trinan con que 'Red' finalmente no se estrene en cines, según Variety

'Red' es la tercera película consecutiva de Pixar que se salta un estreno en cines para lanzarse directamente en Disney+, y desde el estudio de animación no estarían muy contentos con Disney ni con Bob Chapek, su actual presidente ejecutivo, por esta decisión

La pandemia puso patas arriba el calendario de estrenos de los últimos años, con numerosas películas retrasando su llegada a los cines o finalmente yendo a pasar directamente a streaming. Con la reapertura de las salas de cine, ciertas películas finalmente se han podido ir viendo en pantalla grande, pero parece que Disney tiene otros planes para los estrenos de Pixar.

El próximo 11 de marzo viene se estrena 'Red' directamente en Disney+, aunque la película de animación estaba originalmente planeada para un estreno en cines. Los planes en principio se habían mantenido pero finalmente la compañía ha decidido trasladar el estreno a la plataforma de streaming, lo que no ha hecho demasiada gracia dentro del estudio de animación.

Según ha reportado Variety, varios trabajadores del estudio han hablado abiertamente de su enfado y su decepción hacia lo que consideran un desprecio hacia los estrenos de Pixar, aunque han querido permanecer en el anonimato.

"Se puede decir que todos estamos extremadamente decepcionados", dijo un trabajador de Pixar. "Hasta hoy, todos pensábamos que 'Red' iba a ser nuestro regreso a la gran pantalla, y todo el mundo en el estudio estaba muy entusiasmado con que fuera esta película en particular. Ha sido un golpe duro".

Se ha comentado que con los picos de contagios por la variante Omicron en Estados Unidos podría haber influenciado esta decisión. En concreto, Disney habría estado fijándose en los datos de taquilla de las últimas películas de animación de sus competidores, como 'Canta 2', y habría decidido que simplemente no merece la pena el estreno en cines de 'Red'.

"En Pixar están furiosos. Están muy mosqueados con Disney, los ejecutivos y con Bob Chapek", dijo una fuente a Small Screen . "Querían que 'Red' se estrenase en cines, no en Disney+. Esto ha enojado a toda la compañía y básicamente están en guerra con Disney y con Chapek."

No es la primera vez que los trabajadores de Pixar se quejan ante un estreno en Disney+. El estreno de 'Soul' en la plataforma de streaming fue descrito como "decepcionante" pero entendible por el estudio, aunque las quejas llegaron de manera más sonora con el estreno en streaming de 'Luca' el pasado verano.** Esta vez las críticas estarían yendo a más, con Pixar queriendo cortar por lo sano su relación con Disney.**

"Pixar no es un estudio directo a video. Sus películas se merecen estar en los cines y la gente de Pixar no están contentos con los estrenos directos a Disney Plus que ha habido recientemente", comentó otro trabajador.