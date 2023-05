Mucho mejores que 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' y 'Citadel': 4 grandes series de Amazon Prime Video para ver en streaming si las más caras de la historia te han decepcionado

Todo el mundo sabe ya a estas alturas que 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' y 'Citadel' son las dos series más caras de todos los tiempos, dándose la casualidad de que ambas pueden verse en Amazon Prime Video. Aprovechando eso, hoy os propongo una lista de 4 grandes series disponibles en esa plataforma que a mi juicio son mucho mejores que las dos mencionadas.

'Ellas dan el golpe' ('A League of Their Own')

Creada por Will Graham y Abbi Jacobson. Reparto: Abbi Jacobson, Chanté Adams, D'Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Roberta Colindrez, Kelly McCormack, Priscilla Delgado, Molly Ephraim, Melanie Field, Kate Berlant

Adaptación televisiva de la película deportiva protagonizada por Geena Davis y Tom Hanks en 1992, sobre el papel podría parecer un mero acercamiento a las dificultades de las mujeres para triunfar en el mundo del béisbol después de la II Guerra Mundial, pero es mucho más que eso, ya que presenta una galería de personajes inolvidable -y ojo también al gran trabajo del reparto encabezado por Abbi Jacobson-, algo clave para la formación de un equipo realmente fiable. Lástima que no tuviese el éxito esperado y que únicamente vaya a tener una segunda temporada abreviada para cerrar la historia.

Crítica de 'Ellas dan el golpe'

'Invencible' ('Invincible')

Creada por Rober Kirkman. Reparto vocal: Steven Yeun, Sandra Oh, J. K. Simmons

Lo más fácil habría sido elegir 'The Boys', quizá la serie más popular de todo Prime Video, pero la tercera temporada me empezó a dar ciertos síntomas de desgaste, así que me he decantado por la otra gran serie de superhéroes de la plataforma. Tan brutal como emocionante y con un impecable reparto de voces, esta adaptación animada del cómic de Robert Kirkman merece mucho la pena.

Crítica de 'Invencible'

'La maravillosa Sra. Maisel' ('The Marvelous Mrs. Maisel')

Creada por Amy Sherman-Palladino. Reparto: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron, Jane Lynch, Luke Kirby, Reid Scott, Alfie Fuller, Jason Ralph

Esta misma semana llegaba a su final tras el lanzamiento de cinco temporadas la que probablemente sea la serie más reputada de la plataforma, pues en su momento ganó tanto el Globo de Oro como el Emmy a la mejor comedia. Con unos diálogos endiablados marca de la casa de la creadora de 'Las Chicas Gilmore', este acercamiento al mundo del stand up a través del excelente personaje de Rachel Brosnahan brilla en todos los sentidos, tanto cuando su vida profesional es el foco como cuando se centra en lo personal.

'Sin huellas'

Creada por Carlos de Pando, Sara Antuña, Gabi Ochoa y Héctor Beltrán. Reparto: Carolina Yuste, Camila Sodi, Silvia Alonso, Borja Luna, Álex Gadea, Adrian Grösser, Adriana Torrebejano, Leonardo Ortizgris, Pastora Vega

Una genial miniserie española que une thriller y humor con mucho acierto. Muy bien escrita (aunque quizá haya alguna trama en la que se repita más de lo deseable-, con un ritmo envidiable y un inspirado trabajo de puesta en escena, pero lo mejor sigue siendo el trabajo de su reparto, en especial de unas encantadoras y divertidísimas Carolina Yuste y Camila Sodi.

Crítica de 'Sin huellas'

