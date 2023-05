El intenso final de temporada de 'Citadel' pone todas las cartas encima de la mesa. El problema es que la serie de Amazon Prime Video no deja con ganas de más

'Citadel' llegó a Amazon Prime Video con todo lo que lleva asociado el hecho de ser la segunda serie más cara de la historia de la televisión. Inicialmente no lo era, pero la necesidad de volver a grabar multitud de escenas hizo que su presupuesto se disparase y que por delante suyo en términos de coste solamente tengamos a 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'.

Desde Amazon siempre vieron en 'Citadel' la oportunidad de crear una nueva gran franquicia, tanto es así que apostaron a lo grande por ella antes de que se estrenase con la puesta en marcha de varios spin-offs. El primero de ellos llegará en 2024 y también se ha hecho oficial su renovación por una temporada 2, algo lógico si tenemos en cuenta cómo ha sido el final de la primera. Otro tema es cuánta gente seguirá adelante con este universo tras una entrega inicial un tanto insípida.

Descafeinada

Desde su primer episodio quedó claro que 'Citadel' era un claro intento de reconvertir un blockbuster para la gran pantalla en una lujosa serie de televisión. Obviamente eso también conlleva ciertos cambios en la narrativa y añadir más cosas para ampliar su duración hasta los seis episodios, estando quizá ahí lo más estimulante de la función, pero como concepto y no porque brille especialmente. De hecho, uno de los grandes problemas de 'Citadel' es lo genérica que resulta en líneas generales.

A su manera, 'Citadel' no es más que una especie de variante de James Bond, con la particularidad de que aquí tenemos dos grandes protagonistas en lugar de uno. Lástima que entre ambos no se acerquen ni remotamente en interés o carisma al mítico espía británico creado por Ian Fleming, algo evidente desde el primer episodio y que se ha ido acentuando según pasaban los episodios. El único con auténtico gancho en su reparto es un Stanley Tucci que encima ha ido de más a menos de forma descarada.

Con esto tampoco quiero decir que Richard Madden o Priyanka Chopra Jonas estén mal, pero sí que eran necesario actores con otro rango si se quería elevar personajes que en sí mismos tampoco destacan especialmente. Es cierto que la serie intenta jugar al despiste con sus problemas de memoria, estando ahí el único toque real de ciencia ficción de toda la función, y creando otras incógnitas alrededor de sus motivaciones, pero nunca funcionan demasiado bien, haciendo así que las grandes revelaciones, incluyendo la del episodio final, pinchen en hueso.

Eso no quita para que este sexto capítulo vuelva a mostrar un notable despliegue visual en momentos muy concretos -aunque ahí el primer episodio sigue siendo el que más luce-, pero a la hora de la verdad predominan los espacios cerrados y un tratamiento de la tensión algo descafeinado, ya sea con Nadia (Jonas) en una situación límite con las pulsaciones disparadas o con todo lo que sucede en los instantes finales, que se siente más como una forma de estirarlo todo más para ampliar este intento de franquicia que como algún tipo real de resolución a lo visto hasta ahora.

El principal problema es el mismo que afectaba a la serie en todo momento, y es que a simple vista puede parecer un gran espectáculo de espías con un rico universo propio, pero la cosa se viene abajo a poco que uno active poco el cerebro. Y es que visualmente sí que luce mejor que una superproducción típica de Netflix, pero tampoco se muestra un esmero especial por darle una entidad propia y de vez en cuando hay ciertas decisiones incomprensibles en un título de estas características.

A eso hay que sumarle lo rígida que se siente en términos dramáticos, donde se busca más la apariencia de ser una obra más profunda y elaborada de lo habitual en un blockbuster pero que a la hora de la verdad se siente vacía. Su única razón de ser es llenar esos huecos en los que estamos tan cansados que nos vale con tener cualquier cosa de fondo, porque es cierto que se consume con facilidad, pero que se disfrute ya es harina de otro costal.

No tengo claro que vaya a seguir adelante con 'Citadel', porque las bases que ha sentado para construir una franquicia me parecen demasiado endebles -y ese gran misterio de su primera temporada queriendo ser sorprendente carece de impacto tanto en su planteamiento como en su desarrollo y resolución- y tampoco hay nada aquí que no pueda encontrar en otros títulos. De hecho, solamente ha servido para que tenga aún más ganas de ver 'Misión Imposible 7' y para pensar que a ver cuándo eligen al nuevo James Bond...

