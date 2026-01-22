Las 10 sorpresas y decepciones de los Oscars 2026: de la tormenta perfecta de ‘Los Pecadores’ a la caida de las franquicias blockbuster

Vuelve a haber revuelo con el cine de por medio porque ya están aquí las nominaciones a los Premios Oscars 2026. Alegrías e indignaciones varias se han producido a partir del anuncio de los varios títulos, actores y cineastas que optan a una estatuilla en la gala del próximo 15 de marzo, que presentará Conan O’Brien.

Muchos de los que han seguido la carrera hasta ahora han coincidido en que hay cierta sensación de inevitabilidad con quienes van a ser los ganadores en mes y medio, por lo que muchas de las sorpresas acaban concentradas en días como hoy. Aquí es donde los Oscars logran distinguirse poniendo énfasis en determinados títulos, y culminan también unas cuantas decepciones que vamos a desgranar a continuación.

Sorpresa: El récord de Los pecadores

Muchos pronosticadores estaban elucubrando la posibilidad de que ‘Los pecadores’ hiciese historia con 15 nominaciones, y no pocos lo veían improbable. Y, de hecho, lo fue, porque realmente la cifra final de la película de Ryan Coogler han sido 16, acumulando menciones con su reparto y sus categorías técnicas. Una tormenta perfecta que cimenta su reputación como uno de los fenómenos de 2025.

Decepción: Netflix

Todos los años vemos cómo Netflix presenta una larga batería de títulos que parecen que van a hacer mucho ruido, aunque luego son una parte los que terminan llegando al final. Este año han tenido que agarrarse más que nunca a clavos ardiendo con ‘Frankenstein’ y una ‘Sueños de trenes’ en la que ni siquiera tenían fe al principio, quedando ignoradas propuestas como ‘Jay Kelly’ o una ‘Nouvelle Vague’ que distribuían ellos en Estados Unidos y a la que podrían haber puesto más amor.

Sorpresa: Kate Hudson

La inclusión de nuevos miembros en la Academia la ha hecho más internacional y menos anclada en las tendencias casposas del pasado. Aun así, la vieja Academia todavía vive y queda plasmado en la nominación a Kate Hudson por ‘Song Sung Blue’, la clase de película basada en hechos reales un tanto intrascendente que solía recibir más amor en anteriores épocas. Hay que quitarse el sombrero con cómo la actriz ha dado un impulso en el último momento.

Decepción: Otro ninguneo a Park Chan-Wook

Se especulaba que la distribuidora Neon dominase la categoría de mejor película internacional con cinco películas de su roster, pero era altamente improbable. Y si una podía caer, parecía probable que fuese a ser Park Chan-Wook por un pobre historial de la academia con el director coreano, ya ignorado con la asombrosa ‘Decisión to Leave’. No deja de ser terrible que se pase tan alegremente de uno de los mejores cineastas actuales.

Sorpresa: La voz de Hind

El coreano fue sacrificado para que hubiera lugar a una de las películas con más urgencia y comentario político del año. Había dudas sobre si la ambivalencia de Hollywood con el genocidio en Palestina iba a perjudicar a ‘La voz de Hind’, que lo retrata de manera tan descarnada. Pero estar producida por parte del mismo Hollywood ha ayudado a tener una cálida acogida que, eso sí, tendrá difícil mantener como si lograse el año anterior ‘No Other Land’.

Decepción: los blockbusters de franquicias y secuelas varias

Todos los años se vuelve a la misma discusión sobre si la Academia debe nominar películas más taquilleras para estar más en sintonía con lo que va a ver la gente. Sin embargo, las franquicias de más éxito que más podrían tener respeto académico como ‘Wicked: Parte 2’ (completamente ignorada) o ‘Avatar: Fuego y ceniza’ (únicamente en efectos especiales) han recibido poca atención este año. Esto no ha significado la falta de blockbusters, ya que la consideración del mismo ha sido más amplia este año con ‘Los pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’.

Sorpresa: F1

Y no ha faltado tampoco un blockbuster de los de toda la vida con ‘F1’, por mucho que su asociación con un deporte de marca global tenga también su parte de franquiciado. Era fácil esperar que la película de carreras con Brad Pitt estuviese presente en categorías técnicas como sonido e incluso montaje, donde funcionan bien el cine automovilístico, pero su salto a mejor película es toda una sorpresa.

Decepción: El testamento de Ann Lee

Estar en una de las películas del año anterior no te garantiza estar en el siguiente. Así lo ha comprobado Mona Fastvold que, tras producir y co-escribir la aclamada ‘The Brutalist’, ha quedado ignorada por completo en su nuevo proyecto junto a su pareja Brady Corbet (que co-escribe la película). ‘El testamento de Ann Lee’ se va de vacío sin ni siquiera conseguir colar a su actriz Amanda Seyfried tras haber recibido muchas buenas críticas por su papel.

Sorpresa: El agente secreto

El apoyo de Internet brasileño ya hizo de las suyas el año pasado con ‘Aún estoy aquí’ y se podía esperar otra unión de fuerzas para una ‘El agente secreto’ que ha ido siendo poco a poco más sensación. Finalmente se ha cristalizado su éxito con su inclusión en mejor película y mejor actor, así como en la recién inaugurada categoría de casting.

Decepción: las barreras al anime

La taquilla el año pasado nos mostró que el anime es uno de los grandes motivadores para que los más jóvenes acudan al cine, con éxitos de categoría global en las películas de ‘Kimetsu no Yaiba’ y ‘Chainsaw Man’. Sin embargo, Hollywood todavía no está dispuesta a abrazar estos nuevos fenómenos que están recibiendo también críticas estupendas, optando en su lugar por seguir con propuestas de Pixar más formulaicas o una visión más occidentalizada de su estilo en ‘Las guerreras del K-Pop’.

