Es la mejor película de terror del año y uno de los grandes fenómenos en taquilla del momento. Ya está en streaming 'Los pecadores'

Es difícil no sentirte un poco protector cuando cubres cine a la hora de tocar propuestas de corte más original, siendo esto cualquier cosa que no sea una mera propiedad intelectual de la que tengas que realizar deberes para comprender mínimamente. De ahí que se despliegue ciertas inseguridades cuando estas películas no hacen números de blockbusters para demostrar que hay un verdadero hambre por propuestas diferentes.

Pero este acaba manifestándose, tarde o temprano, y cada vez más va en dirección de nuevos cineastas con voces autorales fuertes, dando ciertas alas al optimismo. Al menos uno de los grandes fenómenos del año puede presumir de ser una apuesta por algo original y por un cineasta cada vez más consagrado. Esa es ‘Los pecadores’.

Conjurando con la guitarra

El gran fenómeno del año, sobre todo en Estados Unidos, es también una de las grandes películas de este 2025. Sin duda, la mejor en cuanto a terror de este ejercicio, con Ryan Coogler haciendo un apasionante cóctel vampírico protagonizado por Michael B. Jordan que ya se puede ver en streaming a través de Max.

Los gemelos Moore regresan a los pueblos del Delta del Mississippi tras su paso por la guerra y años de trabajar para la mafia de Chicago. Llegan para traer prosperidad y un nuevo lugar seguro a su comunidad, abriendo un club donde fluyan el baile, el juego y la música blues. Pero su noche inaugural se pondrá en riesgo por unos visitantes sedientos de sangre.

Coogler apuesta a lo grande en su primera película en bastante tiempo que no maneja propiedades intelectuales, sean spin-offs de Rocky o superhéroes de Marvel. Lo hace metiendo desde aproximaciones folklóricas tanto a los vampiros como a la tradición musical afroamericana, además de detalles del cine de gángsters clásico.

‘Los pecadores’: tradición vampírica

Es una potente ensalada con buen aliño que consigue saber deliciosa, precisamente por esos detalles más folklóricos, como los comportamientos de los vampiros. Al mismo tiempo, trazando la historia musical consigue una de las secuencias más impresionantes del año, donde convergen la gran mayoría de géneros que han tenido un papel en crear espacios seguros para las comunidades afroamericanas empobrecidas.

En ‘Los pecadores’ hay un montón de lecturas interesantes sobre la liberación y la euforia que proporciona la música personal, pero también sobre dominación y racismo. Esto engrandece lo que ya de por sí es un espectáculo increíble, realizando secuencias de terror encomiables con una maestría visual asombrosa que confirma que estamos ante una de las mejores nuevas voces del cine americano. Una que, además, tiene capacidad de alcance bastante grande.

