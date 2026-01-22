'Wicked 2' ha fracasado estrepitosamente en los Óscar. Consigue cero nominaciones frente a las diez de su primera parte y deja el camino libre a 'Las guerreras K-Pop'

El año pasado, por estas fechas, todos cantábamos al son de 'Defying Gravity'. 'Wicked' consiguió 10 nominaciones al Óscar, incluyendo mejor película, mejor actriz y mejor actriz de reparto, de los que acabó ganando dos (vestuario y diseño de producción). Sin embargo, se dejó una espinita clavada: la nominación a mejor canción original, dado que todas las de la primera parte eran ya del musical de Broadway. Pero Jon M. Chu, su director, nos tranquilizó, afirmando que en la secuela habría dos canciones originales, una para Cynthia Erivo y otra para Ariana Grande, con las que brillarían en los Óscar. Y... bueno.

La gravedad ha sido más fuerte

Hace doce meses, muchos dábamos ya por hecho que Erivo y Grande volverían a estar nominadas, sin duda caerían en mejor canción original y quizá incluso se llevara algún premio adicional como reconocimiento a un musical que había marcado época. Sin embargo, 'Wicked 2' ha caído como un jarro de agua fría (algo que los que vimos el musical ya sabíamos), no solo en taquilla, donde ha perdido 234 millones de dólares respecto a la original, sino también en los Óscar.

En total, la secuela musical ha conseguido cero nominaciones a los Óscar. Ya se esperaba que hubiera una bajada respecto a la cinta original y que 'Golden', la canción de 'Las Guerreras K-Pop', le quitara el Óscar a mejor canción tanto a 'The girl in the bubble' como a 'No place like home', pero lo que ha pasado ha sido, sinceramente, humillante. Los temas de 'Diane Warren: Relentless', 'Del cielo al infierno', 'Los pecadores', 'Viva Verdi' y 'Sueños de trenes' han borrado a la cinta del mapa por completo.

No es la única tercera parte este año que ha sufrido una caída similar, porque 'Avatar: Fuego y ceniza', que al principio también se daba por hecho que estaría nominada a mejor película, tan solo ha conseguido dos nominaciones, a mejores efectos visuales y mejor diseño de vestuario. Baja así de los 4 que consiguió 'Avatar: el sentido del agua' y acentúa el descenso de popularidad de la saga de James Cameron.

Pocas veces ha habido una caída en desgracia en los Óscar tan grande como la de 'Wicked 2', porque no solo es una continuación directa que se rodó al mismo tiempo de la original, sino que, además, estaba en todas las quinielas iniciales. Si tenemos suerte, es posible que tras este varapalo se lo piensen dos veces antes de aprobar una 'Wicked 3' sacada totalmente de la manga.

