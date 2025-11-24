'Wicked 3' ya existe, se rodó hace 86 años y rellena los huecos que 'Wicked 2' deja sin explicar

Desde su estreno hace unos días, 'Wicked: Parte II' ha aterrizado como una pieza clave en la expansión del universo de Oz, una reinterpretación vibrante que retoma lo contado en 'Wicked' y lo lleva hacia un terreno más emocional y revelador. Esta nueva entrega no se limita a continuar la historia: la desmonta, la examina y la vuelve a armar desde perspectivas que no se habían explorado antes, mostrando cómo los grandes hitos del clásico de 1939 - como el tornado, las zapatillas, la bruja malvada o el camino de baldosas amarillas- adquieren un sentido totalmente distinto cuando se observan desde la mirada de quienes fueron silenciados.

Entre traiciones, hechizos, amistades rotas y decisiones tomadas, la película construye un puente entre la memoria del mito y una lectura contemporánea que cuestiona la narrativa oficial. El resultado es un relato que resignifica 'El mago de Oz' y lo convierte en algo más grande, más humano y más profundamente trágico.

A partir de aquí habrá spoilers de 'Wicked 2'

Reescribiendo la historia

'Wicked 2' parte de la idea de que el espectador conoce 'El mago de Oz', y aunque no es imprescindible verla antes, la película clásica potencia cada guiño, desde el viaje de Dorothy hasta la figura del Mago. Su presencia se siente en cada rincón, pero siempre reinterpretada desde esta versión más madura y crítica.

La figura de Elphaba (Cynthia Erivo) aparece aquí profundamente matizada: más que una villana, es una mujer marcada por el rechazo, por una identidad incómoda para los demás y por una magia que la convierte en símbolo de miedo y esperanza a la vez. La película muestra cómo su maldad es en realidad una construcción política destinada a silenciarla.

Glinda (Ariana Grande), en cambio, vive un ascenso luminoso que esconde un trasfondo más complejo. El filme explora cómo su carisma y su necesidad de aprobación pública la empujan a ocupar un rol de poder que el Mago y Madame Morrible explotan para manipular la percepción del pueblo. Incluso la famosa burbuja surge como un recurso propagandístico y no como un acto mágico.

El origen de los compañeros de Dorothy es uno de los aspectos más sorprendentes. Boq (Ethan Slater) se convierte en el Hombre de Hojalata por un hechizo fallido de Nessarose; Fiyero (Jonathan Bailey) acaba siendo el Espantapájaros tras un acto desesperado de Elphaba para salvar su vida; y el León termina siendo cobarde no por naturaleza, sino por cómo fue arrancado de su entorno cuando era solo un cachorro. Los tres son víctimas involuntarias de los conflictos de Oz.

Dorothy aparece varias veces, pero sin mostrar su rostro, una decisión narrativa que refuerza la idea de que 'Wicked 2' cuenta la misma historia desde otro punto de vista: vemos la caída de la casa, la entrega de las zapatillas y el inicio del camino de baldosas amarillas, pero entendiendo la verdad detrás de cada uno de esos momentos.

El final abre la puerta a un Oz más grande que el que conocemos, con Elphaba y Fiyero escapando hacia el Desierto Mortal -un elemento tomado de los libros de Baum- mientras Glinda asume una posición de liderazgo decisiva. Así, la película logra algo inusual, engrandeciendo el mito sin contradecirlo, ofreciendo una versión más política, más emocional y más consciente de la historia que durante décadas creímos que estaba completa. Ahora sí que lo está.

En Espinof | El final de 'Wicked 2', explicado por el director de la película: "Nadie ha explorado ese horizonte porque todos tienen demasiado miedo"

En Espinof | 'Wicked: Parte II' funde el irresistible encanto de Broadway y Hollywood en un espectacular colofón que reafirma el poder del musical