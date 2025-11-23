'Wicked 2' acaba destrozar 14 récords de taquilla. La película musical hace historia con su arrollador estreno en cines

Ya sabíamos que 'Wicked 2' estaba funcionando muy bien en taquilla, pero es que el esperado musical ha cogido aún más fuerza para destrozar 14 récords durante su primer fin de semana en cines. Los 226 millones de recaudación mundial que ha conseguido en sus tres primeros días en cines han sido la causa de ello.

Antes de entrar a detallarlos, lo primero que conviene tener en cuenta es que 'Wicked 2' ha superado con mucho los datos de la primera entrega durante su primer fin de semana en cines. Y es que 'Wicked' logró 164 millones, de los cuales 112,5 pertenecen a Estados Unidos y 51,5 millones al resto mundo. Su secuela ha logrado 150 millones en su país de origen y 76 en el resto de territorios.

Arrasando

Desde Deadline han recopilado los 14 récords que 'Wicked 2' ha conseguido superar. Obviamente, algunos son más impresionantes que otros, pero no hagamos de menos a ninguno de ellos. A continuación los repasamos todos:

Mejor estreno de la historia en Estados Unidos para una película basada en un musical de Broadway Mejor estreno mundial de la historia para una película basada en un musical de Broadway Mejor primer día en la taquilla de Estados Unidos para una película basada en un musical de Broadway Mejores ingresos durante las previews para una película basada en un musical de Broadway Mejor estreno de un musical en Estados Unidos durante el mes de noviembre Mejor estreno en cines de Estados Unidos la carrera de Ariana Grande Mejor estreno mundial en cines la carrera de Ariana Grande Mejor estreno en cines de Estados Unidos de la carrera de Cynthia Erivo Mejor estreno mundial en cines de la carrera de Cynthia Erivo Mejor estreno en cines de Estados Unidos de la carrera de John M. Chu Mejor estreno mundial en cines de la carrera de John M. Chu Mejor estreno en cines de Estados Unidos de la carrera del productor Marc Platt Mejor estreno mundial en cines de la carrera del productor Marc Platt Mejor estreno para una película musical de Stephen Schwartz

Es posible que 'Wicked 2' también haya conseguido algún récord más en otros mercados, pero ahora mismo no se sabe nada de forma oficial al respecto. Lo que sí está claro es que en Universal seguro que están intentando hacer todo lo posible para hacer una tercera entrega...

