'Wicked 2' acaba de reventar la taquilla con el mejor estreno del año. Un éxito tan grande que incluso supera a 'Barbie'

Todo apuntaba a que 'Wicked 2' iba a ser ese estreno arrollador que iba a volver a llegar a la gente en masa a los cines... y así ha sido. El éxito ha sido tan tremendo que la película protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande acaba de conseguir el mejor estreno del año en Estados Unidos.

Para ser más concretos, 'Wicked 2' ha conseguido 30,8 millones de dólares durante las previews previas a su estreno oficial este viernes 21 de noviembre. Eso supone que ha destrozado el récord que marcó hace meses 'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' con 24,4 millones.

Se viene un estreno brutal

Desde Deadline aclaran que esos 30,8 millones también suponen una marca aún mejor que la que consiguió 'Barbie' hace dos años. Y es que la película de fantasía protagonizada por Margot Robbie se tuvo que conformar con 22,3 millones durante las previews, aunque luego los datos de su primer fin de semana en Estados Unidos se dispararon hasta los 162 millones de dólares.

Ahí es donde 'Wicked 2' parece tener las de perder frente a 'Barbie', ya que las estimaciones actuales apuntan a que en su primer fin de semana sumará un total de entre 125 y 150 millones de dólares. A cambio, esa cantidad le permitiría superar el debut de la primera entrega, que arrancó en Estados Unidos con unos ingresos de 112,5 millones.

Ahora habrá que esperar unos días hasta tener los datos definitivos, pero lo que es evidente es que muchos fans han querido ver la secuela de 'Wicked' lo antes posible. La duda ahora estará en si eso no afectará a los ingresos en días posteriores, pero, pase lo que pase, en Universal tienen motivos para estar muy contentos con ella.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas en Prime Video de 2025