Ariana Grande y Cynthia Erivo hablan sobre la relevancia política de 'Wicked' tras la victoria de Donald Trump. "Siempre hemos sobrevivido"

Puede que 'Wicked' sea una auténtica fiesta musical y que lo que más haya trascendido a la cultura pop sea el 'Defying gravity' y memes como el de "Me and Boq", pero a nadie se le escapa que, como la gran mayoría de obras culturales de la historia, tiene un fuerte componente político. Y no solo está buscado, sino que además tiene historia. Ya la novela original de Gregory Maguire se inspiraba en la propaganda sobre la Guerra del Golfo, así que no es como si fuera precisamente inocua.

Defying bigotry

De hecho, el musical de 2003 se leyó, en su momento, como una crítica a la guerra de George Bush, y no iba desencaminado, según ha confesado su propio compositor, Stephen Schwartz, el compositor, a Variety: "Cuando Winnie y yo empezamos a trabajar en el show, parte del Mago estaba basado en Bill Clinton. Y para cuando estrenamos, teníamos la guerra de Irak, vendida al público con información falsa. Creo que si el teatro musical tuviera un impacto en el mundo, viviríamos en un mundo mejor. Los temas políticos son ahora tristemente más relevantes".

Ha querido la casualidad de la vida que 'Wicked' se estrene después de la nueva elección de Donald Trump como presidente, con un ambiente que Grande apunta que es "de dictadura". Al fin y al cabo, la relación entre Elphaba y Galinda no solo es bonita, graciosa y tierna: también es políticamente instructiva. Como el musical, al fin y al cabo, o eso opina Grande.

Cuando 'Wicked' se estrenó en Broadway la primera vez recuerdo que la gente en mi vida tenía esa misma discusión. Es hora de que la gente diga "Eh, ¿cómo puedo ser un mejor aliado?", porque así es como siempre hemos sobrevivido. Siempre hemos podido sobrevivir con esas amistades y esos aliados.

Y no es la única en pensar así: Cynthia Erivo se sorprende al ver cómo se han convertido, de golpe y porrazo, en la apuesta más política de la carrera de los Óscar: "Lo que escucho una y otra vez es cuánto la necesitaba la gente. Permite que la gente piense en ella misma como alguien que puede ayudar. Puede no ser fácil, pero no es imposible. Es el tipo de cosa que permea". ¿Se habrán dejado algo por contar para el tour mediático de la segunda parte dentro de un año?

