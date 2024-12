La mentira sobre 'Wicked' que todo el se mundo se ha creído. Estos dos detalles delatan a la excelente película protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande

Uno de los grandes fenómenos cinematográficos del momento es 'Wicked', adaptación del célebre musical de Broadway que ya suena con fuerza incluso de cara a los próximos Óscar. Sin embargo, lo que ahora nos interesa es algo que todo el mundo está dando por cierto sobre la excelente película protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande pero que realmente no es cierto: 'Wicked' no es una precuela de la película 'El mago de Oz' -y tampoco una secuela-.

Teniendo en cuenta la historia que cuenta 'Wicked', es normal que muchos hayan asumido algo que desde Universal tampoco han tenido la necesidad de fomentar. A fin de cuentas, hay personajes que aparecerán después en 'El mago de Oz' y se sitúa en el mismo universo. Bueno, casi, ya que hay dos detalles que delatan por completo que no es el caso. El primero es más sutil, pero el segundo es innegable.

El verde de la discordia

Como muchos recordaréis, MGM produjo 'El mago de Oz' en 1939, por lo que esa película todavía está protegida por el copyright en Estados Unidos, algo que no sucede con la novela original escrita por L. Frank Baum en 1900. La cuestión es que el largometraje dirigido por Victor Fleming introdujo varios cambios respecto al libro, siendo ahí donde está el meollo de la cuestión.

Eso lleva a que esos cambios todavía están protegidos por el copyright, lo cual ya obligó en su momento a que la infravalorada 'Oz, un mundo de fantasía' se enfrentase a algunos dilemas, entre ellos que no se podía usar el mismo tono de verde para el personaje interpretado por Mila Kunis que el que se empleó en el caso de Margaret Hamilton en 1939. De hecho, en el set de la película de Sam Raimi hasta hubo un experto en copyright para que, entre otras cosas, se pudiera garantizar que era suficientemente diferente.

La cuestión es que no se puede aplicar copyright sobre el color verde -porque además hay muchas más brujas verdes en la historia de la cultura popular-, de ahí que haya ese pequeño vacío al que agarrarse, pero si uno se fija mucho, la diferencia está ahí. Y es que el personaje no tenía la piel verde en el libro de Baum, estando ahí el origen de los problemas. En el caso de Cynthia Erivo y 'Wicked' ha pasado exactamente lo mismo.

Esos zapatos tan brillantes

El otro detalle clave en el caso de 'Wicked' está en los zapatos, más concretamente en los zapatos de rubíes que utilizaba el personaje de Judy Garland en 'El mago de Oz'. De nuevo, ese fue un cambio respecto al libro de Baum, donde Dorothy utilizaba zapatos de plata. Esa modificación se debió a que el estudio creyó que lucirían más así en pantalla con el uso del technicolor.

Eso lleva a que también esté todavía protegido por el copyright, lo cual no impide necesariamente su utilización. Por ejemplo, Disney sí que pagó lo que hizo falta para poder usarlos en 'Oz, un mundo fantástico', la película protagonizada por Fairuza Balk en 1985. En el caso de Universal y 'Wicked' se ha seguido por un camino diferente: se han utilizado zapatos de plata, al igual que en el original literario.

Al final todo se reduce a que el origen real de 'Wicked' está en un libro escrito por Gregory Maguire en 1995, el cual ofrecía una visión alternativa y revisionista del universo creado por L. Frank Baum. ¿Inspirado en el mismo? Sin duda, pero sin una relación oficialmente reconocida. De hecho, cambios hay unos cuantos más, pero estos dos son más fáciles de detectar.

Todo eso no impide que 'Wicked' sea una gran película -seguro que no soy el único que está deseando poder ver ya 'Wicked 2', pero su conexión con el clásico de 1939 no es en ningún caso directa por mucho que lo más sencillo sea llegar a esa conclusión.

En Espinof | Las 21 mejores películas musicales de todos los tiempos

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más