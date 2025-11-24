El final de 'Wicked 2', explicado por el director de la película: "Nadie ha explorado ese horizonte porque todos tienen demasiado miedo"

Desde el pasado viernes, ya se puede regresar a Oz para disfrutar de 'Wicked: Parte II', que retoma la historia justo donde la dejó la primera película y nos lleva hacia destinos mucho más sombríos, íntimos y definitivos. Tras la caída de Elphaba (Cynthia Erivo), obligada a vivir en las sombras mientras el Mago (Jeff Goldblum) y Madame Morrible (Michelle Yeoh) manipulan su figura como "la Bruja Malvada", Glinda (Ariana Grande) y Fiyero (Jonathan Bailey) ascienden a posiciones de poder que los convierten en emblemas de un régimen sustentado en la propaganda.

En esta segunda parte, el director Jon M. Chu se aleja deliberadamente del tono luminoso del primer capítulo para mostrar cómo los personajes se enfrentan a una versión más cruda de Oz, una en la que deben decidir quiénes son y qué verdades aceptan.

A partir de aquí, por supuesto que habrá spoilers de la película

Decisiones y destinos finales

"Cada personaje debe preguntarse sobre la realidad en algún momento y elegir qué realidad elegir. […] Creo que se trata de la idea de que somos buenos y malos a la vez. Somos todas estas cosas, y cada día elegimos cuál seremos", explica Chu sobre la premisa del filme. A partir de aquí, la película se adentra en traiciones, revelaciones, despedidas y nuevas formas de esperanza, llevando la historia hacia un desenlace que dialoga con el clásico de L. Frank Baum y, a la vez, expande su mitología.

Tras fingir su derretimiento, Elphaba escapa junto a Fiyero, ahora convertido en Espantapájaros, hacia un desierto más allá de Oz. La película anticipa este momento durante una secuencia donde la protagonista ve a dos figuras avanzando por un páramo. Chu confirma que el equipo exploró versiones más oscuras y aterradoras del llamado Desierto Mortal del libro original, pero que finalmente optaron por darle otro matiz: "el desierto no es un espacio muerto, sino una posibilidad. Nadie ha explorado ese horizonte porque todos tienen demasiado miedo". De ahí su consigna visual para la escena: "¡Añadámosle brillo en esa arena!".

De regreso en Ciudad Esmeralda, Glinda asume el vacío tras lo que cree que es la muerte de su mejor amiga. Revela que Elphaba guardaba un recuerdo crucial -una botella verde de su madre- que confirma que el Mago es, en realidad, el padre de la Bruja Malvada. Por esta razón, él abandona Oz y Glinda aprovecha para encarcelar a Madame Morrible. Después, reorganiza el reino: restituye el lugar de los Animales en la sociedad, reintegra al Doctor Dillamond y se presenta como una líder benévola, tal y como la conocimos en la primera película.

A continuación, la tensión entre Glinda y Elphaba colapsa cuando la primera sube a la torre con el Grimmerie, el mismo libro que su amiga le entregó. Allí, el libro cobra vida en sus manos: una imagen que despierta la duda sobre si Elphaba le transfirió sus poderes o si las buenas acciones de Glinda despertaron su propia magia. Chu lo deja en el aire: "Elphaba le da el libro a Glinda y lo que le dice es: ‘Conoces el poder que tienes y conoces la verdad’. Pero no hay respuesta al final de esta película; es un desafío: ¿Qué vas a ser?".

El desenlace del filme incluye además un momento clave: el retazo del uniforme de Fiyero que Chistery le entrega a Elphaba durante su último encuentro. La frase "Hemos visto su rostro por última vez" parece cerrar la historia del príncipe, cuando en realidad lo que está haciendo es preparar el giro final. Después de que Elphaba y Glinda canten 'For Good', la protagonista pone en marcha su plan para simular su muerte con la ayuda involuntaria de Dorothy. Sin embargo, poco después, una trampilla se abre: Fiyero, irreconocible en forma de Espantapájaros, está vivo.

Según explica Chu, Elphaba sabía que él sobrevivió, aunque no lo había visto con sus propios ojos: "Creo que ella sabe que él está vivo […] pero no creo que lo haya visto con seguridad hasta que lo ve ahí". El director describe ese instante como un encuentro contenido, íntimo y lleno de silencios: "Fue simplemente hermoso experimentarlo". También aclara el detalle oculto del mensaje que permitió a Fiyero llegar a ella: "Esa prenda tiene una nota. No quisimos hacer un primer plano porque habría sido demasiado pronto".

El director insiste en que el futuro de la pareja no está marcado por la tragedia, sino por un abanico de posibilidades. El desierto hacia el que caminan se concibió como un camino hacia lo desconocido, no como un final desolador. "No es un espacio muerto, sino una posibilidad […] Quería que se sintieran como si pudieran caminar hacia el atardecer y determinar qué les depara el futuro", explica. Con esa idea en mente, 'Wicked: Parte II' cierra su ciclo con una idea de un Oz que deberá reinventarse dejando atrás sus viejas sombras.

