Park Chan-wook responde al vacío que le hicieron los Oscars a su última película. "Sería hipócrita decir que el arte es lo único que importa"

Hasta un veterano como Park Chan-wook reconoce la importancia de los Oscars. El director coreano lamenta que 'Decision to leave' no fuera finalmente seleccionada para los premios de la Academia, por las ventajas de cara al presupuesto y la libertad creativa que ese galardón suele acarrear.

Decision to win

Cualquiera diría que a un director de la talla de Park Chan-wook no le quita el sueño que le den un Oscar para reconocer su dilatada carrera, marcada por peliculones como 'Old boy', 'La doncella' o 'Sympathy for Mr Vengeance'. No obstante, se ha mostrado muy pragmático sobre el tema.

En una entrevista reciente, se le preguntó a Park por el vacío que los Oscars finalmente le hicieron a 'Decision to leave', su última película, y él habló sobre las ventajas que podría haber supuesto para su próximo proyecto el hecho de recibir un premio de ese calibre:

"Sería hipócrita decir que el arte es lo único que importa. Si te dan un premio, significa que tendrás más poder y más libertad creativa en tu próximo proyecto. También puede propiciar que tengas un presupuesto mayor. Depende de cómo de grande sea el premio".

Sorprendentemente, esta es la primera vez que Corea del sur presenta una película de este director a los Oscars, aunque no consiguió ni siquiera la nominación a la categoría de Mejor película internacional, que eligió antes a 'La sociedad de la nieve', 'Yo capitán', 'Perfect Days' y 'Sala de profesores', y acabó entregando la estatuilla a 'La zona de interés'.

Este estupendo thriller romántico podría haber optado a otras categorías (¿ni siquiera nominación en Mejor fotografía?) y al final no recibió ninguna. Tampoco es que haga tanta falta, teniendo en cuenta que Park tiene pendiente de estreno su ambiciosa nueva serie, y no le gusta demasiado lo de asistir a galas de premios, según comentó su compañero Chung Seo-kyung.

