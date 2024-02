El próximo bombazo de HBO junta a un irreconocible Robert Downey Jr. con Park Chan-wook. Tráiler y fecha de estreno de 'El simpatizante'

La verdad es que entre 'The Regime' con Kate Winslet y esta, vaya panorama de bombazos promete darnos HBO para los próximos meses. La plataforma ha anunciado la fecha de estreno y un nuevo tráiler de 'El simpatizante' (The Sympathizer), la nueva miniserie cocreada y codirigida por Park Chan-wook ('Decision to Leave').

Basada en la novela homónima de Viet Thanh Nguyen, nos encontramos con un thriller de espionaje con toque de sátira protagonizado por un espía vietnamita que intenta hacer nueva vida como refugiado en Los Angeles solo para descubrir que sus días de espionaje no han terminado y deberá seguir reportando al Viet Cong.

El capitán y el espía

Ojo al reparto, ya que tendremos a Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen, Alan Trong, Sandra Oh y a nada menos que un irreconocible y múltiple Robert Downey Jr. que mimetiza en varios papeles de "antagonista". Un papel que impresionó al propio cineasta:

«Estaba asombrado por lo rápido que era capaz de salir con una actuación muy diferente, haría una improvisación diferente para cada una de las tomas. Incluso cuando tenía una toma suficientemente buena, tenía que retroceder y reprimirme para no pedir más. Era increíble de ver.»

Downey Jr. es, además, productor de la serie junto a su mujer Susan Downey. 'El simpatizante' cuenta con siete episodios creados por Park Chan-wook y Don McKellar, quienes se encargan de firmar los tres primeros episodios. Además, la serie cuenta con la dirección de Fernando Meirelles y Marc Munden y el guion de Mark Richard, Naomi Iizuka, Maegan Houang, Anchuli Felicia King y Tea Ho.

'El simpatizante' se estrenará el 15 de abril en HBO Max (14 en América).

