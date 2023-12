La dictadura gobernada por Kate Winslet prepara su mandato en HBO Max: nuevo tráiler y fecha de estreno de 'The Regime'

Ya se estaba haciendo de rogar, pero desde HBO Max han puesto por fin fecha de estreno para 'The Regime' ('El régimen' en Latinoamérica), la nueva miniserie protagonizada por Kate Winslet tras la espectacular 'Mare of Easttown'. Será el 4 de marzo de 2024 cuando podamos visitar este año de una dictadura europea.

Así se ha desvelado a través de un nuevo tráiler, que nos deja entrever más el tono algo satírico por el que se moverá la ficción creada por Will Tracy, quien se ha curtido como guionista de 'El menú' y 'Succession'. En la dirección está Stephen Frears a quién últimamente hemos visto en 'State of the Union'.

Las cosas de palacio...

Conocida anteriormente como 'The Palace', 'The Regime' cuenta la historia de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo dirigido con mano de hierro por el personaje de Winslet en un momento en el que este empieza a desmoronarse. Tal como vemos en el tráiler, parece algo tiene que ver la salud de la dictadora.

Junto a Winslet, el reparto de la miniserie cuenta con Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton, Hugh Grant, Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics, y Pippa Haywood, entre otros.

