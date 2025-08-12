El actor de 'Perdidos' que cabreó a Damon Lindelof porque no entendía la última temporada. "Lo que quieres es que te contemos el final"

Con el final de 'Perdidos' llegó el final de una era. Antes de que Netflix llegara a España inaugurando el streaming como plataforma mainstream para ver nuestras series, Cuatro llegó a emitir el final en directo, de madrugada, y todos los "losties" sacrificamos horas de sueño por ver cómo solucionaban todos los misterios que quedaban pendientes.

No lo hicieron, claro, pero la muestra de que dejó huella es que, por un motivo o por otro, seguimos hablando de él quince años después... y todo el mundo tiene su opinión furibunda. ¡Incluidos los implicados!

Estoy perdido en el guion

Es el caso de Henry Ian Cusick, que interpretaba al mítico Desmond Hume. Ahora, el actor ha confesado en la Florida SuperCon que al final estaba tan perdido como nosotros, tal y como hemos leído en The Popverse: "Todo en la serie, cada guion que recibía, tenía sentido en mi cabeza. Siempre tenía una historia, entendía lo que pasaba. Nunca hice nada que no entendiese, excepto la temporada 6".

Entonces tuve que llamar a los productores. Llamé a Carlton Cuse y Damon Lindelof y dije "Escuchad, no sé lo que está pasando". Ellos se irritaron un poco, porque me respondieron "Quieres que te contemos el final". Y yo, "No, solo quiero poder hacer mi trabajo". Pero antes siempre tenía un contexto para todo lo que pasaba en los guiones. Tenía una razón para todo lo que decía y cada escena que tuve.

El final de 'Perdidos' fue visto por 13,5 millones de personas en su momento, y todo el mundo tuvo rápidamente una opinión al respecto, que ha ido cambiando a lo largo de los años. La rabia de aquellos primeros momentos, donde hubo una gran cantidad de público que se sintió estafado, fue dejando paso a una aceptación contemporánea. Bueno, o por lo menos una progresiva falta de ganas de llamar a Cuse y Lindelof para decirles cuatro cositas.

