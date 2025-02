Ver la película de 'Shingeki no Kyojin' será un poco más fácil. Crunchyroll amplía el estreno de 'The Last Attack' con nuevas sesiones (aunque tiene truco)

Esta semana volvemos a reabrir el final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') con la llegada a los cines de 'The Last Attack'. Esta película recopilatoria reúne los dos últimos capítulos del anime, con animación y sonido revisados, un nuevo tema musical e incluso una escena inédita.

Promete ser todo un espectáculo que podremos ver en cines a partir del 13 de febrero, y aunque originalmente iba a ser un estreno limitadísimo de un solo día desde Crunchyroll ya han confirmado más sesiones para la película de 'Shingeki no Kyojin'.

Corre, que vuela

Los estrenos de anime limitados a un solo día no son ninguna novedad. Pero con un anime tan grande como 'Shingeki no Kyojin' al final los fans han terminado demandando más posibilidades para poder ver 'The Last Attack' (que siempre no es tan fácil de cuadrar un jueves, las cosas como son).

Así que desde Crunchyroll ya han confirmado que se han ampliado las sesiones para ver en cines el final de 'Shingeki no Kyojin' durante el fin de semana. Aunque ojo, que las sesiones y la disponibilidad depende enteramente de los cines de nuestra ciudad.

En algunos cines la película estará disponible desde el 13 de febrero hasta el domingo 16, y en algunos las sesiones incluso se extenderán hasta el jueves 20. Con lo que algo se facilita organizarnos para poder ver 'The Last Attack', que llega tanto en versión original como con doblaje en castellano.

Lo que queda pendiente es si en algún momento la película también se podrá ver en streaming en Crunchyroll, al igual que otros estrenos en cine que ha manejado la plataforma anteriormente como 'Jujutsu Kaisen 0' o 'Spy x Family Código: Blanco'.

