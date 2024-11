La película de 'Shingeki no Kyojin' revela su escena post-créditos con un guiño divertidísimo al manga, aunque decepcionará a los que aún esperaban un final diferente

Ya se ha estrenado en Japón la película final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin'), que toma el material de los dos últimos capítulos de la serie de anime para una edición directa a pantalla grande, con animación y sonido mejorado.

Aparte de la sorpresa de llevar el final del anime a cines (a demás de estirar un poquito más el chicle), que al fin y al cabo era lo que el director siempre quiso, lo nuevo de 'Shingeki no Kyojin' confirmó que tendría una escena post-créditosinédita hasta ahora. Y bueno, pues o ha decepcionado o era justo lo que podíamos esperar.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers de 'Shingeki no Kyojin: The Last Attack', la película con el final del anime

El manga al dedillo

No se puede decir que el anime no haya adaptado el manga con muchísimo cuidado, porque en MAPPA hasta han tirado del manga de Isayama para esta nueva escena post-créditos. Está basada en 'Attack on School Castes', una serie de previews falsas del manga que dibujó el propio Isayama y que se publicaban al final de los volúmenes recopilatorios 21 a 34.

En este caso, la escena post-créditos de 'Shingeki no Kyojin: The Last Attack' adapta la escena que se pudo ver en el volumen 34, el último del manga, con los propios Eren, Mikasa y Armin hablando de la película que acaban de ver.

Así que la película de 'Shingeki no Kyojin' nos deja con un doblete de una adaptación total del manga de Isayama y un guiño muy autoconsciente, con los propios protagonistas más o menos comentando su película.

Así que no, ni nos ha dejado un epílogo ampliado como muchos fans esperaban, ni mucho menos a estas alturas se iba a cambiar nada del final. El anime se ha mantenido siempre fiel al manga de Isayama y lo reafirma hasta con una post-créditos simpática para adaptar aún más detalles de los tomos.

'Shingeki no Kyojin: The Last Attack' se ha estrenado en Japón el 8 de noviembre, y por ahora no tiene fecha de estreno a nivel internacional. Habrá que ver qué tal funciona en taquilla y si finalmente Crunchyroll se anima a traerla a cines por tiempo limitado, como harán próximamente con la película de 'Solo Leveling'. Mientras tanto, nos quedamos con el final del anime que sí que se puede ver en streaming.

