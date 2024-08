El final de 'Shingeki no Kyojin' estrena doblaje en castellano. Con titanes masivos, drama a raudales, batallas épicas... y en dos plataformas de streaming

Ya ha pasado casi un año desde que se estrenó el final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') con un capítulo especial de más de una hora de duración. Esta recta final de la historia llegó dividida en numerosas partes que hemos ido siguiendo en streaming, pero al doblaje en castellano le ha costado un tiempito ponerse al día con estos últimos capítulos.

Con plataformas para elegir

El final del anime llegó con dos capítulos titulados "The Final Chapters", y para aquellos a quienes les gusta seguir las series con doblaje todavía era una espinita clavada. Pero bueno, ya se puede decir que 'Shingeki no Kyojin' está doblada al completo, porque estos últimos capítulos ya han aterrizado en streaming con su doblaje para cerrar del todo la serie.

A partir del 26 de agosto, "The Final Chapters" (Parte 1 y Parte 2) ya tienen doblaje en castellano, y para hacer el anime todavía más accesible podemos verlos tanto en Crunchyroll como en AnimeBox.

También podemos esperar que próximamente estos capítulos doblados lleguen a Amazon Prime Video o Netflix, porque también se puede seguir el anime casi al completo en estas dos plataformas. De ser así, 'Shingeki no Kyojin' se terminaría de convertir en uno de los animes más fáciles de ver, porque lo tendríamos entero doblado y prácticamente disponible en casi todas las grandes plataformas de streaming.

Selecta Visión, la distribuidora detrás de AnimeBox, también ha confirmado que se ha hecho con los derechos para lanzar 'The Final Chapters' en formato físico, aunque aún no tienen fecha ni detalles sobre la edición. Y bueno, como MAPPA tampoco quiere soltar del todo a sus titanes, estos episodios también verán un nuevo corte en forma de película... Aunque todavía no está muy claro si llegaremos a verla fuera de Japón.

